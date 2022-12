Zukunft des Fußballs Super League - Erfolg für die UEFA am EuGH Stand: 15.12.2022 10:44 Uhr

Rückschlag für die Super League, Erfolg für die UEFA: Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof hat die Regeln der UEFA und FIFA als mit dem EU-Recht vereinbar bezeichnet.

Der EuGH-Generalanwalt Athanasios Rantos verlas in Luxemburg seine Schlussanträge. Demnach sind die Regeln der FIFA und der UEFA, die jeden neuen Wettbewerb genehmigen müssen, mit dem Wettbewerbsrecht der EU vereinbar. Diese Einschätzung ist für das Gericht nicht bindend, üblicherweise folgt das Gericht der Einschätzung des Generalanwalts aber weitgehend. Ein Urteil soll Anfang 2023 fallen.

Klubs dürfen Super League gründen, aber nur außerhalb des Systems

Rantos betonte, dass ein unabhängiger Fußballwettbewerb wie eine Super League zwar gegründet werden darf. "Doch darf sie nicht parallel zur Gründung eines solchen Wettbewerbs ohne die vorherige Genehmigung der UEFA und der FIFA weiter an den von diesen Verbänden organisierten Fußballwettbewerben teilnehmen." Heißt: Die Klubs stünden dann außerhalb des bestehenden Fußballsystems und könnten auch die nationalen Ligen verlassen müssen.

FIFA, UEFA, ihren Mitgliedsverbänden wie dem DFB oder ihren nationalen Ligen wie der Bundesliga sei es nicht verboten, den Vereinen "Sanktionen anzudrohen, wenn sich diese Vereine an einem Projekt zur Gründung eines neuen Wettbewerbs beteiligen, das die legitimen Ziele beeinträchtigen könnte, die von diesen Verbänden verfolgt werden, deren Mitglieder sie sind."

Super League hatte geklagt

Ein Handelsgericht aus Madrid hatte nach einer Klage der "European Super League Company" der UEFA in einer einstweiligen Verfügung untersagt, Sanktionen gegen die Super-League-Klubs anzudrohen oder auszusprechen. Noch wichtiger aber: Das Gericht beantragte zudem beim Europäischen Gerichtshof die Klärung entscheidender Fragen. Diese lassen sich grundsätzlich so zusammenfassen:

Halten die UEFA und die FIFA ein Monopol, das mit EU-Recht nicht vereinbar ist?

Verhindern die Verbände damit unrechtmäßig die Gründung neuer Wettbewerbe wie der Super League?

Der Generalanwalt verneinte diese Fragen nun. "Gewöhnlich folgen die Richter des EuGH diesen Anträgen weitgehend" , sagt der Berliner Sportrechtler Holger Jakob im Gespräch mit der Sportschau.

UEFA will ihr Monopol schützen

Die Rechtsprechung ist besonders für die UEFA relevant, weil es eine Konkurrenz zur Champions League geben könnte. "Die UEFA meint, dass es eine besondere Bedeutung des Sports gibt, die das Monopol schützt" , sagt Jakob. "Das sogenannte Ein-Platz-Prinzip regelt, dass es nur einen Verband pro Sportart gibt. In der internationalen Hierarchie des Fußballs also von der FIFA über die UEFA zu den Nationalverbänden des DFB bis hinunter zu den Landes- und Regionalverbänden."

Viele europäische Institutionen haben sich zu diesem "europäischen Sportmodell" bekannt und klar auf die Seite der UEFA gestellt. So nannte das EU-Parlament die Super League in einer Entschließung "ein Paradebeispiel" für die "Bedrohung der europäischen Dimension des Sports" . Auch der Rat der EU bekannte sich zu den bestehenden Strukturen. Das Gericht sei zwar unabhängig, sagt Jakob. "Aber solche Signale haben natürlich einen gewissen Einfluss."

Klubs der Super League sehen einen Interessenkonflikt der UEFA

Neben der in Spanien ansässigen "European Super League Company" klagt die spanische Sportmarketing-Agentur A22. Dahinter stehen die drei offiziell verbliebenen Klubs, die die Super League nach ihrem atemberaubenden Scheitern im April 2021 immer noch verfolgen: Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin.