Landespokale im Norden Lohne mit faustdicker Überraschung - Norderstedt siegt in Hamburg

Blau-Weiß Lohne hat im Finale des niedersächsischen Landespokals für eine Überraschung gesorgt. Der Viertligist siegte beim Drittligisten VfL Osnabrück mit 4:2 (2:2). In Hamburg gewann Eintracht Norderstedt den Titel.

Durch ihre Erfolge sicherten sich die beiden Amateur-Clubs einen Startplatz in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals in der kommenden Saison - und eine garantierte Einnahme von knapp 210.000 Euro.

Der Regionalligist ging als Außenseiter in die Partie, spielte aber nicht wie einer - im Gegenteil: Die Gäste suchten den Weg nach vorne und lagen bereits nach neun Minuten mit 2:0 in Führung. Erst köpfte Felix Schmiederer aus sechs Metern vollkommen unbedrängt ein (6.), dann legte Theo Janotta nach einer Ecke ebenfalls per Kopf nach (9.).

Osnabrück gleicht aus - Lohne legt nach

Osnabrück brauchte eine Weile, um den Doppelschlag zu verkraften, erhöhte in der hitziger werdenden Partie dann aber das Tempo. Bryang Kayo gelang der Anschlusstreffer (29.) - und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte schloss Marcus Müller nach einem starken Solo überlegt zum 2:2 ab (45.+4).

Die Partie schien zu kippen, doch Osnabrück konnte nicht nachlegen und wurde für seine nachlässige Defensivarbeit zum dritten Mal bestraft. Nico Thoben köpfte Lohne erneut in Führung (63.). Und dann traf auch noch der vom VfL ausgeliehene Bernd Riesselmann für Lohne (76.) - 4:2 für den Viertligisten, der sich den Erfolg nicht mehr nehmen ließ.

Norderstedt siegt im Elfmeterschießen

Im Hamburger Pokalfinale gab es in der regulären Spielzeit keine Treffer. Ein Klassenunterschied zwischen dem Regionalligisten Eintracht Norderstedt und Oberligist USC Paloma wurde erst zum Ende des ersten Durchgangs deutlich.

Lucas Camacho hatte die beste Chance der Norderstedter, scheiterte in der 43. Minute mit seinem Flachschuss allerdings knapp. In der 69. Minute nahm der Offensivspieler einen Flankenball direkt, den Palomas Tom Burmeister an den eigenen Pfosten lenkte - Glück für den Fünftligisten in dieser Situation. Auf der Gegenseite hatte der Abwehrspieler des USC allerdings auch die größte Chance für seine Farben: Nach einem Eckball beförderte er den Ball knapp neben das Eintracht-Gehäuse (81.).

Es blieb nach 90 Minuten beim torlosen Remis, im Stadion an der Hoheluft ging es ins Elfmeterschießen. Dort konnte sich der Favorit aus Norderstedt am Ende mit 5:4 durchsetzen.

