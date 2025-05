Nachfolger noch nicht bekannt Knall beim FC Augsburg - Coach Thorup und Sportchef Jurendic weg Stand: 23.05.2025 19:15 Uhr

Der Fußball-Bundesligist FC Augsburg trennt sich überraschend von seinem Trainer Jess Thorup und dem Sportdirektor Marinko Jurendic. Wer den beiden nachfolgt, ist noch nicht klar. Gerüchteweise könnte als Coach Sandro Wagner vom DFB infrage kommen.

Von Johannes Kirchmeier

Die Gerüchte flitzten schon in den vergangenen Tagen über die Nachrichtenticker. Am Freitagabend um 18 Uhr veröffentlichte der FC Augsburg dann die schwerwiegende Mitteilung, die einem Knall beim eigentlich so ruhigen Fußball-Bundesligisten gleicht: Der Klub trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem erfolgreichen Trainer Jess Thorup und dem Sportdirektor Marinko Jurendic.

Augsburger Vereinsrekorde zu Beginn des Jahres

Die Entscheidung war nach einer mehrtägigen und intensiven Saisonanalyse gefallen. Dabei sollen die Verantwortlichen des Vereins um den Geschäftsführer Michael Ströll vor allem mit der wenig attraktiven Spielweise des Klubs unzufrieden gewesen sein. So richtig gelang es Thorup nicht, den FC Augsburg von seinem "Graue-Maus-Image" zu befreien. "Die Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen", gab Ströll zu Protokoll. Doch für die "Entwicklung und Ausrichtung" des Klubs brauche es Veränderungen - auf der Trainer- sowie der Sportdirektorenposition.

Ergebnistechnisch kann Thorup allerdings mit 43 Punkten die drittstärkste Spielzeit des Klubs überhaupt ins Feld führen, er hat dem FCA zudem den besten Punkteschnitt seit dem Bundesligaaufstieg 2011 beschert. Und so überrascht die Trennung durchaus. Denn der Coach (seit Oktober 2023 im Amt) und Jurendic (seit August 2023 Sportdirektor) hatten aus dem großen Abstiegskandidaten der vergangenen Jahre zeitweise gar einen Anwärter auf einen Europapokalplatz gemacht. Zu Beginn des Jahres 2025 war der FC Augsburg mit seiner Serie von elf Bundesliga-Partien ohne Niederlage (Vereinsrekord!) eines der stärksten Teams Europas.

Jurendic schafft Transfer-Coups wie Claude-Maurice und Matsima

Und Torhüter Finn Dahmen schaffte es in dieser Zeit mit einer Serie von 683 Minuten ohne Gegentor zu einem der auffälligsten Torhüter des Kontinents zu werden. Auch Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel soll auf ihn, der neben dem deutschen auch einen britischen Pass besitzt, aufmerksam geworden sein.

Und unter dem Schweizer Sportdirektor Jurendic haben die Augsburger mit einigen Transfer-Coups aufwarten können: Chrislain Matsima erwuchs etwa zu einem der Top-Innenverteidiger der Liga, auch Dimitrios Giannoulis, Cédric Zesiger und Keven Schlotterbeck stabilisierten die Abwehr mit Top-Leistungen. In der Offensive erwies sich Alexis Claude-Maurice als Volltreffer. Und in Sachen Weiterentwicklungen fiel auf: Aus der Jugend holte Jurendic etwa auch den hoch talentierten Mert Kömür, Mahmut Kücküksahin und Noahkai Banks ins Team dazu.

Thorup mit Höhenflügen, aber ohne Europa-Ticket

Neben den Höhenflügen bleiben aber auch die negativen Ergebnisse zuletzt haften: In den letzten acht Partien dieser Spielzeit holte Thorups Team nur fünf Punkte, die letzten vier Partien wurden gar verloren. Am Ende reichte es so zu Tabellenrang zwölf. Der FCA war damit unter Thorup mit Rang elf 2023/24 und zwölf 2024/25 so gut wie lange nicht, darf aber eben auch in der kommenden Saison nicht in Europa mitspielen.

Möglicher Trainercoup: Wird Sandro Wagner FCA-Coach?

Zur Nachfolgeregelung für die beiden ist noch nichts bekannt. Gerüchteweise könnte der ehemalige Unterhachinger Aufstiegscoach Sandro Wagner, der seine Co-Trainer-Stelle von Bundestrainer Julian Nagelsmann beim DFB-Team im Sommer beendet, als Trainer infrage kommen. Doch auch dazu äußern sich die Augsburger bislang nicht.

Wagner, der weiterhin in Unterhaching vor den Toren Münchens lebt, wäre für den FC Augsburg zweifelsohne ein Coup, er ist im deutschen Fußball so ein wenig das Gegenteil der "grauen Maus". Seine Anstellung beim Deutschen Fußball-Bund endet nach dem Final Four der Nations League in München und Stuttgart vom 4. bis zum 8. Juni.

Quelle: BR24Sport 23.05.2025 - 18:30 Uhr