Nach Zweitliga-Abstieg Michael Wimmer neuer Regensburg-Coach Stand: 23.05.2025 21:02 Uhr

Fünf Tage nach dem Abstieg in die dritte Fußball-Liga stellt der SSV Jahn Regensburg seinen neuen Trainer vor: Der Niederbayer Michael Wimmer, Bundesliga-erfahren mit dem VfB Stuttgart, soll die Oberpfälzer zurück in die Erfolgsspur führen.

Von Johannes Kirchmeier

Mit einer Niederlage beendete der SSV Jahn Regensburg am Sonntag die Spielzeit in der zweiten Fußball-Bundesliga beim SV Darmstadt 98. So bleibt eine Saison zum Vergessen - als abgeschlagener Tabellenletzter und mit am Ende drei Trainern, die allesamt keine positive Bilanz aufweisen konnten. Sowohl Joe Enochs als auch Andreas Patz und der Interimscoach Mounier Raychouni am Ende waren vor allem in der Fremde äußerst glücklos. Es reichte gerade einmal zu zwei Auswärtspunkten, der Hauptgrund für Rang 18.

Beierlorzer betont: Wimmer kann junge Spieler weiterentwickeln

Nach dem Abstieg soll es nun in der dritten Fußball-Liga ein neuer Trainer richten: Der Niederbayer Michael Wimmer heuert in der Oberpfalz an, also aus bayerischer Bezirkssicht eine durchaus spannende Tinktur in Ostbayern. Der 44-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2027.

Er "hat bei uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen und schnell gezeigt, dass er mit seinen Vorstellungen, Ideen sowie seiner Energie und Persönlichkeit zu unserer Erwartungshaltung und unseren Anforderungen an den neuen Jahn-Cheftrainer passt", sagte der Regensburger Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer. Der gebürtige Dingolfinger Wimmer, so betont er, könne auch mit jungen Spielern zusammenarbeiten und sie weiterentwickeln. Zudem bedankte er sich beim schottischen Erstligisten FC Motherwell, der Wimmer trotz laufendem Vertrags freigab.

Erfahrung in der Fuß ball-Bundesliga

In der Bundesliga hatte Wimmer bereits als Co-Trainer beim FC Augsburg und beim VfB Stuttgart gearbeitet. Den VfB trainierte er zudem ab Oktober 2022 bis zur Winterpause als Interimscoach. Zuvor wirkte er jahrelang als Jugendcoach beim 1. FC Nürnberg.

Wimmer wiederum erklärte, die Vorfreude sei "groß, mit der Mannschaft zu arbeiten, zusammenzuwachsen und sich hier beim SSV Jahn etwas aufzubauen". Er erwarte "von meinen Mannschaften mit und gegen den Ball hohen Einsatz, Mut, Intensität und Überzeugung" - und damit ist er auch spieltaktisch auf einer Wellenlänge mit Beierlorzer. Der hatte den Jahn in den 2010er Jahren mit diesem Stil zweimal zum Klassenerhalt in Liga zwei geführt.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 23.05.2025 - 18:30 Uhr