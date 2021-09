Ronaldo-Rückkehr nach Manchester - 218 Millionen Euro nur für Trikots

Bereits am ersten Tag nach der Bekanntgabe, dass Ronaldo zu Manchester United zurückkehrt, waren die neuen Trikots des Weltstars Mangelware. Nur zwölf Stunden nach Bekanntgabe des Wechsels war das United-Shirt mit der Aufschrift Ronaldo und der Rückennummer 7 das am häufigsten verkaufte Trikot eines Spielers in der Geschichte der Premier League.

Rund 38 Millionen Euro seien allein am ersten Tag mit dem Ronaldo-Shirt umgesetzt worden. Das meldet das britische Onlineportal "lovethesales.com" im neuesten "Football Shirt Sales Report".

Comeback gegen Newcastle United

Mittlerweile habe sich der Verkauf versechsfacht, rund 218 Millionen Euro flossen dadurch in die Kassen von Manchester United. Nach Angaben von "lovethesales.com" handelt es sich damit um das am schnellsten verkaufte Trikot in der Premier League.

Am Samstag (11.09.2021, 16 Uhr) wird Cristiano Ronaldo bei den "Red Devils" in der Premier League gegen Newcastle United sein Comeback geben.