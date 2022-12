Vor League-Cup gegen Liverpool ManCity - die schwierige Rückkehr in den Alltag Stand: 22.12.2022 12:15 Uhr

Haaland und Mahrez außer Form, die WM-Fahrer nahe an der Überlastung - Pep Guardiola klagt vor Citys Rückkehr in den Fußball-Alltag. Und es geht gleich mal gegen den FC Liverpool.

Von Olaf Jansen

Als Manchester City am vergangenen Samstag den spanischen Erstligisten FC Girona empfing, fiel Pep Guardiola beinahe hörbar ein Stein vom Herzen. Keine 20 Minuten waren gespielt, da führte sein Team bereits mit 2:0. Was für den City-Coach aber viel Bedeutsamer war: Es hatten mit Kevin de Bruyne und Erling Haaland zwei seiner Sorgenkinder ins Tor getroffen.

Es ist in diesen Tagen nicht leicht für die Trainer der englischen Premier-League-Klubs. Die WM ist gerade erst vorbei, da ruft der englische Fußball-Alltag zur Pflicht. Der nächste reguläre Spieltag der Liga beginnt am 26. Dezember, aber schon in dieser Woche fanden und finden die Spiele im League-Cup statt. Und da empfängt Manchester City am Donnerstagabend den FC Liverpool.

"Erling, Sergio und Riyad fehlt etwas"

Guardiola wird das Beste auf den Rasen schicken, was er hat - denn ausgerechnet seine Top-Leute haben derzeit Mühe, wieder in Tritt zu finden. "Sorry, aber Erling, Sergio und Riyad fehlt etwas", sagte der Sapnier Anfang der Woche. Was er meint: Weil Erling Haaland, Sergio Gomez und Riyad Mahrez nicht bei der WM in Katar im Einsatz waren, sind sie während der Wochen ohne Wettkampf mehr oder weniger ausser Form geraten.

Riyad Mahrez - nicht in Tritt

Guardiola deutete an, dass vor allem der Norweger Haaland Schwierigkeiten hat, wieder zur alten Stärke zurück zu finden. Aber er braucht seinen gewaltigen Stoßstürmer natürlich. So schnell wie möglich - und zwar in Bestform. City hat im Liga-Alltag fünf Zähler Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal. Weitere Punktverluste könnten fatal sein. "Wir werden sehen. Ich habe Spieler, die nach der WM in einem besseren Zustand sind", so Guardiola.

Streicheleinheiten für de Bruyne

Neben Haaland, Gomez und Mahrez hatte der spanische Trainer in den letzten Tagen auch damit zu tun, Jungs wie den frustrierten Kevin de Bruyne wieder aufzubauen.

Nach Belgiens enttäuschendem WM-Auftritt hatten die belgischen Zeitungen gegen den City-Star geätzt: "Was ist mit de Bruyne los?" titelte Het Nieuwsblad und de Telegraaf schrieb: "Kann bitte mal jemand de Bruyne wachrütteln?" Es waren also Guardiolas psychologische Fähigkeiten gefragt - es musste wieder Spannung und Freude am Fußball her.

Enttäuschte bei der WM: Kevin de Bruyne

"Froh, dass alle zurück sind"

Weniger Psycho-Arbeit scheint er mit seinen englischen Nationalspielern zu haben, auch wenn diese ebenfalls eher sportlich enttäuscht wieder im Norden Englands eintrafen. "Schritt für Schritt kommen die Leute zurück, heute sind sechs Spieler zurückgekommen. Wir sind froh, dass sie zurück sind, im Allgemeinen spielen sie wirklich gut", sagte Guardiola.

Und er kündigte an: "Die hatten ein einzigartiges Erlebnis. Jetzt lassen wir sie versuchen, so schnell wie möglich zurückzukommen, für das Team zu arbeiten, und vielleicht erleben sie in vier Jahren eine andere Erfahrung."

Argentiniens Held Alvarez bekommt Urlaub

Ein Spieler, der gegen Liverpool nicht antreten wird, ist der Weltmeister Julian Alvarez, dem Guardiola bestätigte, dass er nach seinen Heldentaten in Katar eine Woche frei haben wird. Guardiola: "Wir freuen uns unglaublich für ihn, herzlichen Glückwunsch an ihn. Sein Beitrag war großartig für das Team. Wir haben einen Weltmeister in unserem Team. Er hat eine Woche, zehn Tage frei. Er wird eine Pause machen, vielleicht bis zum neuen Jahr."