Bale schießt Wales ins Playoff-Finale

Für Österreich und den deutschen Trainer Franco Foda platzte der Traum von der WM in Cardiff. In Wales verlor die ÖFB -Auswahl mit 1:2 (0:1). Für die Waliser soll es nun im Sommer das Entscheidungsspiel gegen die Ukraine oder Schottland geben, dieses Playoff-Halbfinale wurde angesichts des russischen Angriffskrieges verschoben. Es soll im Juni stattfinden.

Österreich scheiterte vor allem an Gareth Bale: Der Waliser Ausnahmespieler, bei Real Madrid nur noch zweite Wahl, traf doppelt (25./51.). Bayern Münchens Marcel Sabitzer (64.) gelang nur noch der Anschluss.

Schweden siegt gegen Tschechien in der Verlängerung

Schweden besiegte Tschechien nach einem Tor des Ex-Mainzers Robin Quaison (110.) mit 1:0 (0:0) nach Verlängerung und muss am kommenden Dienstag in Polen antreten. Die Mannschaft um Bayern Münchens Stürmerstar Robert Lewandowski zog direkt in die Finalrunde ein, weil das russische Team aus dem Wettbewerb genommen wurde.

Polen sichert spätes Remis in Schottland

Ohne Weltfußballer Lewandowski hat Polen einen kleinen Stimmungsdämpfer gerade so vermieden. Die Polen trennten sich im Testspiel in Schottland mit 1:1 (0:0), der Ex-Herthaner Krzysztof Piatek traf in der Nachspielzeit (90.+4) per Elfmeter zum Ausgleich. Arsenal-Profi Kieran Tierney (68.) hatte die Gastgeber im Hampden Park in Glasgow in Führung gebracht. Beide Teams sind ebenfalls noch in den WM-Playoffs vertreten - Polen steht durch die Sperre Russlands aber schon im Finale. Schottland wäre gegen die Ukraine angetreten. Die Partie wurde aber wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine verlegt.

Quelle: dpa/sid