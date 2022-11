FIFA WM 2022 Jonas Hofmann - die überehrgeizige Option Stand: 20.11.2022 18:35 Uhr

Jonas Hofmann hat sich spät zu einem Nationalspieler entwickelt. Geholfen haben ihm der Ehrgeiz und die Verwendung für jeden Mannschaftsteil.

Von Marcus Bark

Hinten gibt es Probleme im DFB-Team. Ganz vorne auch. Das Mittelfeld gilt hingegen als Prunkstück der deutschen Nationalmannschaft, die sich am Sonntag (20.11.2022) in Al Ruwais am Nordzipfel Katars mit einer weiteren Trainingseinheit auf das erste Spiel bei der Weltmeisterschaft am Mittwoch (14.00 Uhr, live im Ersten und im Stream bei sportschau.de) gegen Japan vorbereitete.

Kimmich, Musiala - wer noch?

Joshua Kimmich ist im Mittelfeld gesetzt. Jamal Musiala wird höchstwahrscheinlich vor seinem Mannschaftskollegen vom FC Bayern München in der Startaufstellung stehen. Dann gibt es verschiedene Optionen und viele Namen wie Leon Goretzka, Mario Götze, Leroy Sané und İlkay Gündoğan, die auch auf einen Einsatz von Beginn an hoffen dürfen.

In diese Reihe gehört auch Jonas Hofmann, über den Hansi Flick sagte: "Wenn man die letzten Spiele sieht, dann muss man schon sagen, dass er gesetzt ist." Allerdings ist dieses Zitat inzwischen mehr als fünf Monate alt. Der Bundestrainer sagte es, nachdem Hofmann in der Nations League sowohl beim 1:1 gegen England als auch beim 1:1 in Ungarn getroffen hatte.

Hofmann kam unter Flick immer zum Einsatz

Den Status "gesetzt" aus dem Juni hat Hofmann nicht mehr, zumindest ist er ihm vom Bundestrainer in den vergangenen Wochen nicht mehr öffentlich verliehen worden. Die Chance, dass der Profi von Borussia Mönchengladbach gegen Japan beginnt, ist dennoch da. Hofmann kam unter Flick immer zum Einsatz, wenn er nicht verletzt war, ab und an auch von der Bank.

Flexibelster Spieler im DFB-Team

Er kann hinten in der Viererkette, davor in einer Dreierkette, am Ende einer offensiven Dreierreihe hinter einem Stürmer und auch als Stürmer spielen, vorzugsweise rechts.

"Wenn ich einen Wunsch frei hätte, wäre es der, zu spielen. Egal wo" , sagte Hofmann im Interview mit der Sportschau: "Meine DNA liegt aber schon in der Offensive." Das könne ja auch an seinen Scorerpunkten für den Verein ablesen, in dem es "super läuft" .

Kein Durchbruch bei Borussia Dortmund

In 13 Bundesligaeinsätzen dieser Saison traf Hofmann fünf Mal, leistete fünf Vorlagen. Fünf Bundesligatore stehen bei ihm auch für Borussia Dortmund zu Buche. Hofmann, in Heidelberg geboren, kam 2011 von der TSG Hoffenheim zum BVB, spielte dort zunächst in der zweiten Mannschaft.

Zwischen 2012 bis Ende des Kalenderjahres 2015 kam er dann für die Dortmunder in 38 Bundesligaspielen zum Einsatz, erzielte nur drei Tore. Dafür brauchte er beim 1. FSV Mainz 05, an den er zwischenzeitlich verliehen war, nur zehn Spiele.

Hofmanns Beharrlichkeit

Hofmanns Jahre in Dortmund waren geprägt von wenigen Leistungen, in denen er seine Klasse zeigte, aber von viel mehr Enttäuschungen. Dass Jonas Hofmann 2022 Nationalspieler sein wird und mit zur WM fahren, hätten ihm damals nur die wenigsten zugetraut. Er behauptete aber schon damals beharrlich, dass er viel besser sei als es in den Kritiken über ihn zu lesen und zu hören war.

"Ich bin generell überehrgeizig, deshalb habe ich es auch so weit gebracht" , sagte Hofmann. Manchmal sei das "ein Hindernis, dass man selten mit sich zufrieden" sei, andererseits "treibt es mich auch wieder an".

Marco Rose kitzelt Hofmann zu Höchstleistungen

Der Mann, der ihn nach einigen Anlaufschwierigkeiten auch in Gladbach auf das Niveau eines Nationalspielers trieb, heißt Marco Rose. Unter dem heutigen Trainer von RB Leipzig verbesserte sich Hofmann enorm. "Hoffi ist ein toller Spieler, der sich in den vergangenen Jahren trotz seines Alters nochmal richtig weiterentwickelt hat" , sagte Rose der Sportschau.

Hofmann habe "Qualitäten gegen den Ball, im Umschalten" , mit dem Ball sei er "top" , habe "ein gutes Gefühl für Pressingauslöser" . sei "unglaublich dynamisch" und habe "auch als Persönlichkeit nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht" .

Kein EM-Einsatz wegen Verletzung

Hofmann stand schon bei der mit einem Jahr Verspätung ausgetragenen EURO 2020 im Kader, kam aber wegen einer Knieverletzung zu keinem Einsatz. Auch die Teilnahme an der WM geriet Mitte Oktober in Gefahr. Im Pokalspiel bei Darmstadt 98 verletzte sich der Gladbacher an der Schulter, allerdings nicht so schwer, wie zunächst befürchtet. So ging "der Riesentraum in Erfüllung" , mit nach Katar fliegen zu dürfen. "Ich glaube schon, dass wir mit ihm bei der WM Freude haben können" , sagte sein ehemaliger Trainer Rose.