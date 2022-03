Amnesty stellt Katar vor WM miserables Zeugnis aus

Wenige Tage vor der Gruppenauslosung am 1. April und knapp acht Monate vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft am 21. November geraten Katar und auch der Weltverband FIFA unter Druck. In ihrem am Dienstag (29.03.2022) veröffentlichten Report führt Amnesty International eine lange Mängelliste für den Gastgeber des Turniers auf.

Die von vielen Seiten, auch dem Deutschen Fußball-Bund, gespriesenen Fortschritte gerade hinsichtlich der Bedingungen für Gastarbeiter:innen gebe es nur auf dem Papier, so der Tenor. Die "bedenklichsten Elemente" des Kafala-Systems, das Arbeitsmigrant:innen an ihre Arbeitgeber binde, "tauchen wieder auf und untergraben die Reformen" , heißt es in der speziell mit Blick auf die WM verfassten Analyse, die nun zum dritten Mal aktualisiert wurde. Die Fortschritte stagnierten, "alte ausbeuterische Praktiken gewinnen wieder die Oberhand" .

"Skrupellosen Arbeitgeber:innen ausgeliefert"

Amnesty folgert: "Mit jedem Tag, der verstreicht, sind die Arbeitnehmer:innen im ganzen Land weiter skrupellosen Arbeitgeber:innen ausgeliefert, die sie mit Lohndiebstahl, unsicheren Arbeitsbedingungen und manchmal unüberwindbaren Hindernissen beim Arbeitsplatzwechsel konfrontieren."

Rückschlag für vermeintlichen Reformstaat

Der Report ist ein Rückschlag für die Bemühungen Katars, sich als Reformstaat darzustellen. Eine knappe Woche zuvor waren diese Bemühungen noch von der deutschen Regierung gelobt worden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sprach Katar sogar eine Vorreiterrolle im arabischen Raum zu. Der Politiker der Grünen war an den Persischen Golf gereist, um mit Katar über erhöhte Lieferungen von Flüssiggas zu verhandeln, durch die Deutschland unabhängiger von Geschäften mit Kriegstreiber Russland werden möchte.