Wie der SWR am Freitag in Mainz weiter mitteilte, wird für den Hörfunk ebenfalls erstmals in der ARD-Geschichte eine Frau live das Finale kommentieren. Wer das sein wird, steht noch nicht fest. Im vergangenen Juli hatte Julia Metzner vom SWR als erste Frau für den öffentlichen-rechtlichen Hörfunk vom EM-Finale in London live berichtet. Eine Endspiel-Kommentatorin bei einer Männer-WM oder -EM hatte es in Deutschland bis dahin nur im Privatradio gegeben.

Die ARD richtet bei der WM ein gemeinsames Sendezentrum samt Studio mit dem ZDF in Mainz ein, auch um Kosten zu sparen. Weniger Mitarbeiter als früher müssten zur WM reisen. Schon bei früheren Sport-Großereignissen hatten ARD und ZDF eng zusammengearbeitet.

SWR kündigt kritische Berichterstattung zu Katar an

Der SWR wird die WM kritisch begleiten. So wird es im Vorfeld eine Reportage mit Ex-Profi Thomas Hitzlsperger und einen Beitrag in der Reihe "Story im Ersten" geben. Wegen der Menschenrechtslage und den Bedingungen für ausländische Arbeiter steht Katar als Gastgeber in der Kritik.