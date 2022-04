Hilfsfonds für Opferfamilien: "Wir wollen angemessene Entschädigung"

Neuendorf: Unterstützung wäre "tolles Zeichen von Katar und FIFA"

Neuendorf hatte am vergangenen Samstag als Gast im Sportstudio des ZDF gesagt, dass der DFB einen Hilfsfonds für die Familien der an den WM-Baustellen in Katar verstorbenen Arbeiter befürworte. " Ich würde das unterstützen ", so der deutsche Verbandspräsident: " Wir wissen über Todesfälle an den Baustellen. Aber wir wissen nicht, wie es den Familien geht und wie mit denen umgegangen wird. Die sind in der Regel von diesem Geld abhängig. "

Er fände es " ein tolles Zeichen der Katarer und der FIFA, wenn sie das unterstützen würden ", führte der 60-Jährige aus: " In erster Linie ist die FIFA gefragt, die über die Verbände einen Topf kreieren müsste, der helfen kann. "

Klaveness hatte beim Kongress Änderungen gefordert

Klaveness hatte beim FIFA-Kongress am 31. März eindringlich zu Veränderungen im Umgang mit Menschenrechten und Diversität aufgerufen. " Die FIFA muss als Vorbild agieren ", sagte Klaveness (40) während der Vollversammlung in Doha. Jeder Mensch müsse "mit demselben Respekt" behandelt werden.