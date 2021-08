Ein bekannter Mallorca-Kracher stellt uns die bohrende Frage: "Sag mir: Wo war ich in der Nacht - von Freitag auf Montag?" Wir hätten da für die Zeit zwischen dem 6. bis zum 9. August einen Vorschlag, zumindest für Fußball-Fans: auf allen Kanälen der Sportschau!

Alle 32 Partien in der Audio-Vollreportage

Dass Sie auf Ihren Handys, Laptops oder Tablets seit über anderthalb Jahrzehnten alle DFB-Pokal-Spiele im Liveticker verfolgen können, ist Tradition - daran ändert sich auch in der Saison 2021/22 nichts. Jetzt gibt es aber auch alle 32 Spiele in der Audio-Vollreportage.

Auswählen können Sie Ihre Lieblingspartie über die Sportschau-App, aber auch über Amazon Alexa und Google. Wie bei der Bundesliga und der 2. Liga sind die Sprachassistenten so ansprechbar: "Hey Google, mit der Sportschau sprechen" und dann ist die Wunschpartie wählbar, zum Beispiel: "Spiel' Bremer SV gegen Bayern München" . Oder entsprechend: "Alexa, spiel' Dynamo Dresden gegen SC Paderborn" . Der große Überblick zu allen Partien ist via Web oder App im neuen Sportschau-Livecenter zu finden.

22 Zusammenfassungen und ein Live-Spiel in der Sportschau

Wer die vielen spannenden Pokalspiele in der Zusammenfassung sehen möchte, für den ist neben den digitalen Kanälen die Sportschau im Ersten ein Muss: Am Samstag geht es um 18 Uhr bis 19.57 auf Sendung, dort werden mit Moderatorin Esther Sedlaczek dann ebenso wie am Sonntag mit Julia Scharf (zwischen 18.30 und 20 Uhr) jeweils neun Partien abgebildet.

Dieser Livestream ist ab dem 07.08.2021 18.00 Uhr abrufbar















07.08. | die Sportschau am Samstag, ab 18 Uhr. Sportschau.

Dieser Livestream ist ab dem 08.08.2021 18.30 Uhr abrufbar















08.08. | die Sportschau am Sonntag, ab 18.30 Uhr. Sportschau.

Mit den drei Spielzusammenfassungen am Montag sowie dem Livekracher ab 20.45 Uhr zwischen den Traditionsklubs 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach sind damit 22 Partien im TV-Angebot. Natürlich lohnt sich auch immer der Blick auf unsere Social-Media-Kanäle wie unseren Youtube-Chanell oder Sportschau bei Instagram.

Tore und Highlights aller 32 Matches auf sportschau.de

Über die App und im Web bei sportschau.de gibt es mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung nach den Spielen Video-Zusammenfassungen aller 32 Partien. Wer dann noch nicht genug hat, kann sich in aller Ruhe auch nochmal durch die ARD-Mediathek und die ARD-Audiothek klicken. Mallorca wäre dann vielleicht ab Dienstag eine Option.

Stand: 02.08.2021, 20:43