Fußball | Champions League

Erneute Klatsche: FC Barcelona und Koeman stecken tief in der Krise

Von Volker Schulte

Der FC Barcelona geht mit 0:3 in Lissabon unter. Das spanische Fußballteam steckt nicht nur in der Champions League in der Krise. Trainer Ronald Koeman agiert trotzig, und das finanzielle Desaster wird immer deutlicher.