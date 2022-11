Champions League Atlético als Gruppenletzter ausgeschieden Stand: 01.11.2022 20:46 Uhr

Der portugiesische Fußball-Meister FC Porto hat Bundesligist Bayer Leverkusen die Qualifikation für die Europa League ermöglicht.

Die Mannschaft von Trainer Sergio Conceicao gewann am Dienstagabend ihr Heimspiel am letzten Spieltag in der Champions-League-Gruppe B gegen Atlético Madrid verdient 2:1 (2:0) und sicherte sich damit Platz eins.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Bayer, das im Parallelspiel gegen den FC Brügge nicht über ein 0:0 hinauskam, darf nach dem Aus in der Königsklasse zumindest in den Playoffs der Europa League antreten. Brügge zieht als Gruppenzweiter ins Champions-League-Achtelfinale ein, der spanische Top-Klub Atlético scheidet als Gruppenletzter aus.

Mehdi Taremi (5. Minute) und Stephan Eustaquio (24.) trafen für die hochkonzentrierten Portugiesen. Der Anschlusstreffer durch ein Eigentor von Ivan Marcano (90.+5) kam zu spät.