Start der Champions League Ein deutscher Fünferpack - Favoriten und Fakten Stand: 05.09.2022 12:32 Uhr

Erstmals starten fünf deutsche Vertreter in der Champions League. Alles zu den deutschen Teams, den Favoriten und dem der WM angepassten Terminkalender.

Von Frank Hellmann

30 Jahre nach Einführung der Champions League kommt es zu einem Novum: Erstmals sind fünf deutsche Vertreter am Start. Der Europa-League-Triumph von Eintracht Frankfurt macht es möglich, dass auch der Bundesliga-Elfte der Vorsaison mitspielt. Ab Dienstag (06.09.2022) geht es los.

Was ist von den deutschen Vertretern zu erwarten?

Der FC Bayern hat einen fast schon natürlichen Anspruch, bei der Titelvergabe mitzureden. Das Aus im Viertelfinale der vergangenen Saison gegen den FC Villarreal hat im Frühjahr Grundsatzdiskussionen an der Säbener Straße ausgelöst - und zu einer Transferoffensive geführt, infolgedessen Sadio Mané oder Matthijs de Ligt nach München kamen. Trainer Julian Nagelsmann weiß, dass vor allem das Abschneiden in der Champions League die Saisonbewertung über seinen Arbeitgeber bestimmt.

Für Borussia Dortmund und RB Leipzig ist das Erreichen des Achtelfinals das erklärte Ziel, beide haben mit Manchester City bzw. Real Madrid ein scheinbar unüberwindbares Hindernis in der Gruppe. Besser traf es Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt mit den Gegnern Sporting Lissabon, Olympique Marseille und Tottenham Hotspur.

Auch die Hessen peilen bei der Premiere mutig das Achtelfinale an. Weil auch Bayer Leverkusen Losglück hatte – es geht gegen den FC Porto, Atletico Madrid und Club Brugge – könnte im besten Falle ein deutsches Quintett in der Königklasse überwintern. Der Bundesliga würde ein solches Ausrufezeichen ihres Fünferpacks gut tun.

Wer sind die Favoriten?

In der Ewigen Tabelle der Champions League führt Rekordsieger Real Madrid (904 Punkte) mit deutlichem Vorsprung vor dem FC Bayern (722) und FC Barcelona (639). Damit sind drei Teams aus dem Kreis der Topfavoriten schon benannt, wobei sich Bayern und Barcelona mit dem Ex-Münchner Robert Lewandowski bereits in der Gruppenphase begegnen.

Immer wieder als Anwärter auf den Henkelpott werden Manchester City und Paris St. Germain gehandelt, die trotz der opulenten Finanzausstattung ihrer Geldgeber aus Abu Dhabi bzw. Katar bisher vergeblich einem solchen Erfolg nachlaufen. Kandidaten auf den Titel sind ihre mit Stars gespickten Kader immer.

Gerade der englische Meister Manchester City hat durch den Transfer von Erling Haaland noch einmal an Qualität im Sturm gewonnen. Ob bei PSG das Dreigestirn mit Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé wirklich für den großen Wurf taugt, bleibt abzuwarten. Auch der FC Liverpool, FC Chelsea und der AC Mailand sind gewohnt ambitioniert. Spätestens im Viertelfinale dürften sich wieder die üblichen Verdächtigen begegnen.

Was gibt es zu verdienen?

Sportlich und wirtschaftlich ist die Champions League seit ihrer Gründung 1992/93 eine Erfolgsgeschichte, vor allem die Königsklasse lockt so viel Kapital wie kaum ein anderer Wettbewerb. Kritiker bemängeln nicht zu Unrecht, dass die gewaltigen Erlösströme dafür gesorgt haben, dass sich die Kräfteverhältnisse zugunsten jener Vereine verschoben haben, die regelmäßig hier mitspielen.

Die Prämien setzen sich aus leistungsbezogenen Einnahmen, Anteilen nach UEFA-Klub-Koeffizienten-Rangliste sowie am TV-Marktpool zusammen. Mehr als 15,6 Millionen Euro gibt es bereits als Startprämie für jeden der 32 Teilnehmer.

In der Gruppenphase wird eine Siegprämie in Höhe von 2,7 Millionen Euro ausgeschüttet. Für das Achtelfinale winken 9,5, fürs Viertelfinale 10,5, fürs Halbfinale 12 und fürs Finale 15 Millionen Euro. Die Topteams können summa summarum bis zu 100 Millionen Euro einnehmen.

Wann wird in dieser Saison gespielt?

Wegen der WM in Katar (20.11 – 18.12.2022) wird die Gruppenphase in nicht einmal zwei Monaten durchgepeitscht. Möglich durch eine Anpassung im Terminkalender, denn die Länderspiele im Oktober entfallen. Die Gruppenspieltage der Champions League liegen daher am 6./7. September, 13./14. September, 4./5. Oktober, 11./12. Oktober, 25./26. Oktober, 1./2. November.

Weiter geht’s mit der K.o.-Runde dann nach der WM im neuen Jahr ab dem 14. Februar 2023. Das Achtelfinale wird erst am 15. März abgeschlossen sein. Das Halbfinale steigt diesmal erst am 9./10. und 16./17. Mai. Das Endspiel ist für den 10. Juni 2023 in Istanbul geplant.

Wo sind die Spiele im Radio zu hören?

Die Champions-League Auftritte aller deutschen Mannschaften gibt es live zum Hören bei der Sportschau. Als Audiostream live, emotional und in voller Länge inklusive Analysen und Spielberichten. Abrufbar sind die Streams auf Sportschau.de und WDR2.de sowie auch in den Apps der Sportschau und WDR2. Die Partien im Ticker gibt es bei sportschau.de. Hinzu kommen dort Hintergrundberichte, Spielstatistiken, Highlight-Clips und Analysen.