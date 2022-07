Remis im späten Samtagsspiel Hannover 96 verpasst gegen St. Pauli ersten Dreier Stand: 23.07.2022 22:40 Uhr

Hannover 96 kommt unter dem neuen Coach Stefan Leitl in der neuen Zweitliga-Saison noch nicht in Tritt. Auch im zweiten Saisonspiel gegen den FC St. Pauli gelang kein Sieg. Die Norddeutschen trennten sich am späten Samstagabend (23.07.22) 2:2 remis.

Johannes Eggestein hatte die Gäste früh in Führung gebracht (4.). Sebastian Kerk glich für die Gastgeber vom Punkt aus (33.). Derrick Köhn traf Mitte der zweiten Halbzeit für die Gastgeber zum vermeintlichen Sieg (71.). Doch Jackson Irvine zerstörte Hannovers Träume vom ersten Saisonerfolg in der Nachspielzeit.

"Das war ein Nackenschlag" , sagte Torschütze Kerk bei Sky, "es war ein offener Schlagabtausch. Wir müssen das Ding einfach nach Hause bringen - letzte Woche dasselbe. Mir fehlen die Worte."

Kerk zum Ersten und zum Zweiten

In einem lebhaften und ausgeglichenen Spiel erwischten die Hamburger den besseren Start. Mit einem sehenswerten Schuss brachte Johannes Eggestein die Gäste früh mit 1:0 in Führung. Hannover 96 zeigte jedoch eine gute Reaktion und erspielte sich ein leichtes Chancenplus.

Die beste Gelegenheit hatte zunächst Sebastian Kerk, der einen indirekten Freistoß aus zwölf Metern über das Tor der Gäste jagte. Besser machte es Kerk dann später, als er einen diskutablen Handelfmeter mit einem platzierten, harten Schuss verwandelte.

Kaum Torchancen - doch dann kam Köhn

In der Folge ließen beide Mannschaft gute Ansätze in der Spielentwicklung erkennen, konnten sich aber keine zwingenden Torabschlüsse erarbeiten. Der zweite Treffer der Gastgeber fiel dann etwas überraschend: Nach einem Diagonalball kam Köhn halblinks aus 14 Metern zum direkten Abschluss und hatte etwas Glück, dass Adam Dzwigala den Schuss mit der Schulter leicht, aber unhaltbar abfälschte.

Als Hannover in Gedanken schon den Sieg feierte, erzielte Irvine per Kopf nach Freistoßflanke von Leart Paqarada in der fünf Minuten dauernden Nachspielzeit den Ausgleich für die Hanseaten.

Hannover im Pokal bei Schott Mainz, St. Pauli zuvor in Straelen

Beide Mannschaften treten am kommenden Wochenende im DFB-Pokal bei unterklassigen Verein an: Hannover spielt am Sonntag bei TSV Schott Mainz (31.07.22, 15.30 Uhr), der FC St. Pauli tags zuvor beim SV 19 Straelen (13.00 Uhr).

In der Liga steht für die Hannoveraner als nächstes die Partie in Paderborn an (06.08.22, 13.00 Uhr), die Hamburger haben mit dem Spiel in Kaiserslautern das nächste schwere Auswärtsspiel zu absolvieren.