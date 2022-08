Blitztor in der zweiten Hälfte Düsseldorf verpasst gegen Sandhausen Tabellenführung Stand: 05.08.2022 20:24 Uhr

Fortuna Düsseldorf muss nach zwei Siegen zum Saisonstart den ersten Dämpfer hinnehmen: Nach einer überlegenen ersten Hälfte verlieren die Rheinländer in der zweiten Hälfte die Kontrolle. Janik Bachmann (46.) brachte den SV Sandhausen 42 Sekunden nach Wiederanpfiff in Führung - und hätte diese sogar noch ausbauen können. Fortunas Schlussoffensive kam zu spät.

Zähe erste Hälfte zwischen Fortuna Düsseldorf und Sandhausen

Die erste (und eine von wenigen) scharfe Szene der Partie gehörte den Gästen. Dawid Kownacki hatte sich auf der linken Strafraumseite durchgesetzt und schob den Ball mittig vor den Sechzehner auf Shinta Appelkamp. Dessen Schuss wurde von Trybull aber neben den Kasten abgefälscht.

Das Team von Thioune präsentierte sich in der ersten halben Stunde selbstbewusst, ließ Ball und Gegner clever laufen. Allerdings fehlte im letzten Drittel oft die Präzision und dadurch auch die Tore.

Kurz vor der Pause näherte sich der SV Sandhausen zum ersten Mal gefährlich dem Düsseldorfer Tor. Doch Zengas Schuss (37.) aus zwölf Metern flog knapp über den Kasten. Die Schwartz-Auswahl konnte dei Partie in den letzten Minuten aber deutlich ausgeglichener gestalten.

Dritter Torschuss bringt Sandhausen das 1:0

"Kalte Dusche" für Fortuna Düsseldorf in der 46. Minute - keine 45 Sekunden waren in der zweiten Hälfte gespielt, da war Janik Bachmann den einen Schritt schneller und lenkte mit seiner linken Fußspitze die Hereingabe von Okoroji in die lange Ecke.

Fortuna Düsseldorf zeigte sich davon tief beeindruckt, kam zunächst überhaupt nicht wieder in den Rhythmus. Sandhausen bestimmte das Spiel, Kastenmeier rettete die Fortuna mit einer schönen Flugeinlage vor dem nächsten Gegentreffer (durch Trybull, 58.). Gleich im Anschluss musste Offensivmann Rouwen Hennings den nächsten scharfen Ball von Trybull von der Linie kratzen.

Sandhausen rettet Führung - Ginczek fehlen Zentimeter

In der Schlussviertelstunde hatte Düsseldorf den Schock überwunden, war gegen mauernde Sandhäuser drückend überlegen. Doch wie in der ersten Hälfte kommen die Flanken vors Tor der Gastgeber einfach nicht präzise genug, bis der eingewechselte Ginczek aus der Drehung volley aufs Tor ballert. Kastenmeier lenkt den Schuss noch knapp neben das Tor - die Schlussoffensive von Düsseldorf kam zu spät.

Sandhausen reist am 4. Spieltag am Samstag (13.08.2022) nach Karlsruhe, Düsseldorf spielt am Sonntag gegen Fürth.