Heimpleite zum Auftakt Rostock zu harmlos gegen Heidenheim Stand: 17.07.2022 15:44 Uhr

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock ist mit einer Heim-Niederlage in die neue Saison gestartet. Gegen den 1. FC Heidenheim verlor das Team von Trainer Jens Härtel am Sonntag mit 0:1 (0:0). Stefan Schimmer (50.) köpfte den Siegtreffer für den Tabellen-16. der vergangenen Spielzeit.

Im Ostseestadion kam zunächst wenig Spielfluss zustande. Rostock investierte mehr, ohne wirklich gefährlich zu werden. Der früh eingewechselte Haris Duljevic (24.) prüfte FCH-Torwart Kevin Müller. Die Gäste waren offensiv kaum zu sehen, bis Tim Kleindienst (43.) kurz vor der Pause aus spitzem Winkel zum Schuss kam, aber nur das Außennetz traf.

Schimmer trifft per Flugkopfball

Nach der Pause wurde Heidenheim zwingender. Jan-Niklas Beste fand am langen Pfosten Schimmer, der per Flugkopfball vollstreckte. Gleich danach folgte wieder eine starke Flanke von Beste, die Kleindienst (52.) aus kurzer Distanz nicht richtig erwischte. Hansa wirkte erst einmal etwas überrascht, fing sich aber später wieder. Einen Kopfball von Lukas Fröde (67.) hielt Müller sicher.

Am zweiten Spieltag empfängt Heidenheim am Samstag um 13 Uhr Eintracht Braunschweig. Hansa Rostock tritt am Sonntag um 13.30 Uhr beim Hamburger SV an.