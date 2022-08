Müde Nullnummer gegen Nürnberg Regensburg bleibt in der 2. Liga weiter oben Stand: 06.08.2022 15:41 Uhr

Jahn Regensburg und der 1. FC Nürnberg zeigen in der 2. Fußball-Bundesliga eine triste Nullnummer, Regensburg bleibt aber an der Tabellenspitze.

Der SSV Jahn Regensburg kam am Samstag (06.08.22) gegen den 1. FC Nürnberg vor eigenem Publikum nicht über ein mageres 0:0 hinaus und ließ damit nach zwei Auftaktsiegen und dem Pokal-Coup gegen Köln erstmals in dieser Saison Punkte liegen.

Die Regensburger bleiben aber weiter ungeschlagen und verteidigten mit 7 Punkten vor den Sonntagsspielen ihre Spitzenposition in der 2. Liga.

Der ambitionierte "Club" versäumte es, nach dem umjubelten Derbysieg gegen Fürth nachzulegen, bleibt mit 4 Punkten nach drei Spielen im Mittelfeld kleben.

Nürnberg im ersten Durchgang besser

Die Pläne von FCN-Trainer Robert Klauß waren früh durchkreuzt. Spielmacher Mats Möller Daehli musste angeschlagen beim Aufwärmen passen, kurz nach Beginn verletzte sich dann auch noch Tim Handwerker am Knie. Doch der Club ließ sich vor 15.210 Zuschauern nicht beirren und bestimmte in der ersten Hälfte weitgehend das Geschehen, vergab aber gute Möglichkeiten.

Der Jahn benötigte einige Zeit, kam nach gut einer halben Stunde aber auf und hatte durchaus auch seine Chancen. Regensburg, das im Pokal zuletzt Köln überrascht hatte, blieb auch nach der Pause am Drücker, im Abschluss fehlte aber die Durchschlagskraft gegen gut stehende Gäste. Auch bei Nürnberg fehlte bei den wenigen Offensivaktionen das Tempo.

Regensburg bei Hannover 96, Nürnberg empfängt Heidenheim

Jahn Regensburg tritt am 4. Spieltag am kommenden Sonntag (14.08.2022) bei Hannover 96 an, Nürnberg spielt schon am Freitag gegen Heidenheim.