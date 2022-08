Goldenes Tor durch Glatzel HSV landet wichtigen Dreier gegen Heidenheim Stand: 06.08.2022 15:47 Uhr

Der Hamburger SV hat in der 2. Fußball-Bundesliga trotz nicht immer souveräner Vorstellung einen wichtigen Dreier geholt. Gegen den stark gestarteten 1. FC Heidenheim gelang ein knapper Sieg - dank eines Ex-Heidenheimers.

Torjäger Robert Glatzel schoss den HSV zum ersten Heimsieg der Saison. Der 28-Jährige erzielte beim 1:0 (1:0) gegen seinen Ex-Klub am 3. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga das Tor des Tages (42. Minute). Der Angreifer hatte den HSV mit zwei Treffern bereits zum Auftaktsieg bei Eintracht Braunschweig (2:0) geschossen.

Glatzel - dreimal verpasst, einmal getroffen

Die Hamburger hatten nach dem emotionalen Spiel gegen Hansa Rostock (0:1) wenige Tage nach dem Tod des Vereinsidols Uwe Seeler etwas gutzumachen. Sie suchten Glatzel, der in der vergangenen Saison 22 Ligatore erzielt hatte. Dreimal (6./18./25.) verpasste der gebürtige Münchner das 1:0, ehe er kurz vor der Halbzeit einköpfte.

Die Führung vor 43.094 Zuschauern war verdient. Der HSV kontrollierte das Geschehen und kam immer wieder zu Chancen gegen die bislang defensiv souveränen Heidenheimer. Für sie war es das erste Gegentor der Saison nach drei Siegen in der Liga und im DFB-Pokal.

Trainer Frank Schmidt reagierte mit zwei Wechseln zur Pause, und die Gäste kamen besser ins Spiel. Sie rückten weiter auf, um dichter an den HSV-Strafraum zu kommen. Mit der Einwechslung von Kevin Sessa wurde die Offensive des 1. FCH gefährlicher. Zwar sammelten die Gäste reichlich Ecken, gute Chancen blieben jedoch Mangelware.

HSV vergibt weitere gute Möglichkeiten

Gefährlicher blieb Hamburg: Ransford Königsdörffer (55.) stand bei seinem Tor klar im Abseits und wurde zurückgepfiffen. Wenig später vergaben der Pokal-Held (67.), der zweimal beim Sieg in der Verlängerung bei der SpVgg Bayreuth getroffen hatte, und Glatzel (68.) zwei gute Möglichkeiten. Filip Bilbija (90.+2) traf nach Glatzels Vorlage die Latte und lieferte die letzte Episode beim Chancenwucher der Gastgeber.

Der Hamburger SV reist am 4. Spieltag am Samstag (13.08.2022) nach Bielefeld, Heidenheim spielt schon am Freitag in Nürnberg.