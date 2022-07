Doppelpack in Braunschweig Hamburger SV startet mit glücklichem Sieg Stand: 17.07.2022 15:40 Uhr

Der Aufstiegsfavorit Hamburger SV hat zum Zweitliga-Auftakt einen schmeichelhaften Auswärtssieg eingefahren. Durch zwei Tore von Robert Glatzel (67./76. Minute) gewann der HSV am Sonntag (17.07.2022) mit 2:0 (0:0) beim starken Aufsteiger Eintracht Braunschweig.

Vor 21.900 Zuschauern vergaben die Niedersachsen vor allem in der ersten Halbzeit eine Reihe von Großchancen. Der HSV enttäuschte dagegen nahezu alle hohen Erwartungen und fiel lange Zeit am meisten durch das wiederholte Abbrennen von Leuchtraketen im Gästefanblock auf. Das Nordderby hatte mit Verspätung begonnen, weil die Spieler erst die Reste des Feuerwerks vom Rasen räumen mussten.

Braunschweig mit sechs Großchancen in Hälfte eins

Die Hamburger begannen die Saison mit nur zwei Zugängen in der Startelf, Ransford-Yeboah Königsdörffer im Sturm und Laszlo Benes im Mittelfeld. Der Vorteil dieser Besetzung: Eigentlich müsste die Mannschaft eingespielter sein als alle anderen Teams in der Liga. Der Nachteil: Langsam hat sich dort jeder auf den HSV-Stil eingestellt.

Und so vergaben die Braunschweiger allein in der ersten Halbzeit sechs Großchancen nach dem fast immer gleichen Muster: Balleroberung in der eigenen Hälfte, Steilpass nach vorne, gute Abschlussposition vor Torwart Daniel Heuer Fernandes. Fabio Kaufmann (3./32.), Jan Hendrik Marx (11.), Lion Lauberbach (14./20.) und Philipp Strompf (45.) hatten eine überfällige Eintracht-Führung jeweils auf dem Kopf und auf dem Fuß. Weder unterbanden die Hamburger solche Situationen, noch kamen sie bei den Gegenangriffen hinterher.

Elfmeter-Entscheidung zurückgenommen

Selbst hatte der HSV trotz viel Ballbesitz nur wenig Torchancen. Der Favorit baute aber nach den nächsten Braunschweiger Möglichkeiten (57./64.) zunehmend Druck auf. Am Ende hatte er der Eintracht einen Torjäger und eine gnadenlose Effizienz voraus. Auch ein Elfmeter für Braunschweig wurde nach Videobeweis wieder zurückgenommen (81.).

Am zweiten Spieltag empfängt der HSV am kommenden Sonntag um 13.30 Uhr Hansa Rostock. Eintracht Braunschweig tritt schon am Samstag um 13 Uhr beim 1. FC Heidenheim an.