Holstein Kiel spät geschockt Evina schießt Sandhausen in letzter Minute zum Remis Stand: 04.03.2023 15:56 Uhr

Tief drin im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga steckt der SV Sandhausen. Dank eines Treffers in letzter Minute hat es gegen Holstein Kiel aber immerhin zu einem Punkt gereicht.

Das vielumjubelte Sandhäuser Tor erzielte Joker Franck Evina (90.+5). Er war am Samstag (04.03.2023) erst in der 70. Spielminute in die Partie gekommen. Somit trennten sich Sandhausen und Kiel in der Kurpfalz mit 1:1 (0:0). Die Gäste aus dem Norden waren kurz nach dem Wiederanpfiff durch Hauke Wahl in Führung gegangen (47.).

Durch den Zähler tauscht Sandhausen die Plätze mit dem neuen Schlusslicht Jahn Regensburg. Der SSV verlor im Parallelspiel gegen Fortuna Düsseldorf (0:1). Sandhausen und Regensburg sind nun punktgleich (20 Zähler) und haben beide eine Tordifferenz von -17. Allerdings hat der SVS zwei Tore mehr geschossen, weshalb das Team des neuen Trainers Thomas Oral nun vor Regensburg steht.

Sandhausen kämpft sich nach und nach rein

Es war ein intensiver Beginn, wobei die Gäste aus dem Norden besser in Tritt kamen. Sandhausen brauchte etwas Anlaufzeit. Es dauerte über eine halbe Stunde, bis die Gastgeber sich in den Zweikämpfen leichte Vorteile erarbeiteten.

Und David Kinsombi bekam dann die erste richtig gute Gelegenheit für den SVS. Er scheiterte im Getümmel nach einem Sandhäuser Freistoß an Kiel-Torhüter Tim Schreiber, der glänzend mit einer Hand rettete (33.). Zuvor hatte auf der Holsteiner Seite bereits Fabian Reese die Querlatte auf ihre Festigkeit geprüft (26.).

Kiel verteidigt nur noch, Drewes hält Strafstoß

In Hälfte zwei trafen die Gäste allerdings dann auch ins Tor: Innenverteidiger Wahl nutzte die Sandhäuser Unordnung nach einem (zunächst) abgewehrten Einwurf und war in der Gefahrenzone aus kurzer Distanz zur Stelle.

Spielerisch machte Kiel aber nicht allzu viel Dampf, stattdessen rannten gerade in der Schlussphase nur noch die Sandhäuser immer wieder an. Kiel verteidigte aber diszipliniert.

Was noch entscheidend werden sollte für Sandhausen: Torhüter Patrick Drewes hielt einen Elfmeter von Reese (87.). Immanuel Höhn hatte zuvor mit seinem hohen Bein Alexander Mühling getroffen. Weil Drewes die Entscheidung verhinderte, durfte Sandhausen später über den für die Moral wichtigen Treffer von Evina, der Marcel Ritzmaier ersetzt hatte, jubeln.

Sandhausen zu Gast auf dem Betzenberg

Der SV Sandhausen ist am 24. Spieltag unter Flutlicht zu Gast in Kaiserslautern (Freitag, 18.30 Uhr). Und Holstein Kiel empfängt den SSV Jahn Regensburg (Sonntag, 13.30 Uhr).