Sieg in Regensburg Düsseldorf kann auswärts doch noch gewinnen Stand: 04.03.2023 16:15 Uhr

Ein Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga hatte Fortuna Düsseldorf zuletzt Ende Oktober gewonnen. Gegen Jahn Regensburg endete die Serie am Samstag (04.03.2023) - weil die Fortuna einen Torjäger hat, der auch Strafstoß kann.

Es lief bereits die 86. Minute, als Düsseldorfs Felix Klaus im Regensburger Strafraum von Konrad Faber gefoult wurde. Es gab Strafstoß - und den verwandelte Dawid Kownacki sicher. Es war der 1:0 (0:0)-Siegtreffer für die Fortuna und der zehnte Saisontreffer für Kownacki.

Dabei hatte es nach einer schwachen zweiten Halbzeit ohne die ganz großen Torchancen nicht unbedingt nach einem Sieg für Düsseldorf ausgesehen. Doch es kam anders.

Zuvor allerdings war das Spiel schon unterhaltsamer gewesen. Erst traf Regensburgs Aygün Yildirim die Latte (8.), dann schoss Fortunas Emmanuel Iyoha kurz vor der Halbzeitpause an den Pfosten (38.).

Düsseldorf darf weiter träumen

Durch den ersten Auswärtssieg seit Ende Oktober rückt Fortuna Düsseldorf mit nun 38 Punkten vor auf Platz fünf. Der Rückstand auf den 1. FC Heidenheim auf Relegationsrang drei beträgt aber immer noch fünf Punkte - und er könnte noch größer werden, sollte Heidenheim am Abend im Spitzenspiel gegen den SV Darmstadt 98 gewinnen.

Platz 18 und nicht Rang 16 - Regensburgs bitterer Nachmittag

Die Regensburger hingegen sind in der Liga nun schon seit zehn Spielen sieglos und stecken weiter tief im Abstiegskampf. Bis zu jener Szene in der 86. Minute stand die Mannschaft in der Tabelle immerhin auf dem Relegationsrang 16, das Unentschieden wäre für den Jahn kein großer Schritt gewesen im Abstiegskampf. Aber es wäre ein Schritt in die richtige Richtung gewesen.

Doch dann foulte Faber Düsseldorfs Klaus und Kownacki zeigte, dass er ein Torjäger ist, der auch Strafstoß kann.

Das Spiel in Regensburg war schon beendet, als es für die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic noch dicker kam. Im Parallelspiel erzielte Konkurrent Sandhausen in der fünften Minute der Nachspielzeit doch noch den Ausgleich. Der SVS ist nun Tabellensiebzehnter, für Regensburg geht es runter auf Rang 18.

Düsseldorf empfängt Heidenheim zum Topspiel

Fortuna Düsseldorf spielt am 24. Spieltag zu Hause gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 11.03.2023 um 20.30 Uhr). Regensburg ist einen Tag danach in Kiel gefordert (13.30 Uhr).