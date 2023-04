Rückschlag für Nürnberg Reese trifft sehenswert - Heimsieg für Kiel Stand: 15.04.2023 15:10 Uhr

Holstein Kiel hat in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (15.04.2023) gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen, auch weil Fabian Reese einmal mehr überzeugte. Nürnberg muss weiter um den Klassenerhalt bangen.

Steven Skrzybski (19. Minute) erzielte die Führung für Kiel, es war ein kurioses Tor. Später traf für Holstein auch noch der einmal mehr starke Fabian Reese (39.). Nürnberg gelang durch Felix Lohkemper (65.) nur noch der Anschlusstreffer.

Das Spiel beendeten die Gästen aus Franken auch noch in personeller Unterzahl, nachdem Jens Castrop wegen einer Notbremse Rot gesehen hatte (74.).

Durch den Heimsieg hat Holstein Kiel die 40-Punkte-Marke geknackt, sie können dort ohne Abstiegssorgen in die kommenden Wochen gehen. Es ist eine Ausgangslage, von der sie in Nürnberg nur träumen können. Der Club wartet nun seit vier Spielen auf einen Sieg und ist als Tabellen-13. mit 30 Punkten weiter in Abstiegsgefahr. Der Vorsprung auf Jahn Regensburg auf Relegationsrang 16 beträgt drei Punkte.

Kuriose Kieler Führung

Den besseren Start in die Partie erwischten die Kieler. Bei einem Kopfball von Marco Komenda verhinderte nur die Torlatte die frühe Führung (12.), auch bei Abschlüssen von Lewis Holtby (14.) und Hólmbert Fridjónsson (17.) fehlte nicht viel.

Keine 180 Sekunden später jubelten sie bei Holstein doch, es war ein kurioser Treffer: Nürnbergs Torhüter Peter Vindahl schoss bei einem Klärungsversuch Kiels Lewis Holtby an, der Ball prallte zu dessen Teamkollegen Skrzybski. Kiels Angreifer schoss, auch Nürnbergs Florian Flick berührte den Ball noch. Den Gegentreffer konnte aber auch er nicht mehr verhindern.

Kiels Reese trifft sehenswert

Und Holstein Kiel traf kurz vor Ende der ersten Hälfte noch einmal, diesmal war Reese erfolgreich. Nach einer Hereingabe von Timo Becker kam Reese im Strafraum an den Ball. Es folgten zwei Ballkontakte - und dann der Jubel: Erst nahm er den Ball gekonnt an, dann traf er aus der Drehung ins linke Toreck. Für Reese war es Saisontor Nummer neun - und ganz sicher eines seiner schönsten.

Lohkemper verkürzt, aber Nürnberg jubelt nur kurz

Als nach knapp einer Stunde Nürnbergs Nathaniel Brown flankte und Felix Lohkemper auf 1:2 verkürzte, kam noch einmal Spannung auf. Doch eine Aufholjagd gelang Nürnberg nicht mehr, sicher auch, weil sie dort die Schlussviertelstunde in Unterzahl spielten.

Es lief die 74. Minute, als Kiels Reese Nürnbergs Abwehr enteilt war. Gegenspieler Jens Castrop sprintete zwar und grätschte dann, er traf aber nur Reese und nicht den Ball. Die Folge: Platzverweis wegen Notbremse.

Kiel zu Gast in Heidenheim

Am 29. Spieltag ist Holstein Kiel auswärts in Heidenheim gefordert (Sonntag, 24.03.2023 um 13.30 Uhr). Nürnberg empfängt einen Tag zuvor Fortuna Düsseldorf (13.00 Uhr).