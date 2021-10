Der Hamburger SV hat einen herben Rückschlag im Aufstiegskampf in der zweiten Liga einstecken müssen - aber dennoch jede Menge Glück gehabt. Beim FC Erzgebirge Aue erzielten die Hanseaten am Freitag (01.10.2021) in der letzten Sekunde das 1:1. Ein unglaubliches Eigentor sicherte den Hamburgern einen Punkt.

Kurioses Gegentor für Hamburg

Der HSV dominierte erwartungsgemäß die Partie, zwang Aue in der Anfangsphase immer wieder zu Befreiungsschlägen und kontrollierte selbst Ball und Gegner. Gefahr ausstrahlen konnte der Favorit jedoch nicht - und hatte dann auch noch Pech. Eine Flanke in den eigenen Strafraum versuchte Jonathan David per Kopf zu klären, traf dabei aber den Hinterkopf von Antonio Jonjic, von dem der Ball ins Tor tropfte - das 1:0 für Aue (24. Minute).

Hamburg versuchte es weiter spielerisch, die Gastgeber hielten mit Kampf dagegen. Schon beim 2:3 bei Jahn Regensburg in der Vorwoche hatte sich der Tabellenletzte im ersten Spiel unter Trainer Marc Hensel formverbessert gezeigt, gegen den nächsten Aufstiegskandidaten hielt der Trend an.