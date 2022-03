Werder Bremen hat sich am Sonntag (06.03.2022) in der 2. Fußball-Bundesliga knapp 2:1 (2:1) gegen Dynamo Dresden durchgesetzt. Mann des Spiels war Bremens Niclas Füllkrug, der beide Tore erzielte (16. Spielminute, 45.). Zuvor hatte Ransford-Yeboah Königsdörffer Dresden in Führung gebracht (2.).