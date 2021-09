Bussmann gleicht aus, Regensburg schlägt zurück

Plötzlich herrschte Spannung in der vorher so unausgeglichenen Partie. Das Schlusslicht drückte auf den Ausgleich, ohne jedoch allzu gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen - bis kurz vor Schluss. Nach einer Ecke kam Gaetan Bussmann aus fünf Metern zum Kopfball und erzielte das 2:2 (87.).

Aus dem Auer Achtungserfolg wurde aber trotzdem nichts. In der 90. Minute nutzte Andreas Albers einen Abpraller und staubte zum 3:2 für Regensburg ab.

Jetzt kommt der HSV ins Erzgebirge

Jahn Regensburg empfängt am 9. Spieltag am kommenden Samstag den Karlsruher SC (02.10.2021, 13.30 Uhr). Erzgebirge Aue hat am Freitag (18.30 Uhr) den Hamburger SV zu Gast.

sho | Stand: 24.09.2021, 20:18