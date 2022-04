Mit dem ersten Zweitliga-Sieg im April hat der Hamburger SV seine Negativserie beendet und zumindest die kleine Chance auf eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga gewahrt. Nach fünf Spielen ohne Dreier gewann der HSV am Dienstag (05.04.2022) in einem einseitigen Nachholspiel 4:0 (2:0) gegen den Tabellenvorletzten Erzgebirge Aue, der immer weniger Hoffnung hat.

Robert Glatzel (14.), Sonny Kittel (45.+1), Moritz Heyer (75.) und Ludovit Reis (83.) trafen vor 21.890 Zuschauern für die Hamburger, die sich auf den sechsten Tabellenrang vorschoben. Der Rückstand zu Darmstadt 98 auf dem letzten direkten Aufstiegsplatz beträgt sechs Punkte, genau wie zum Stadtrivalen FC St. Pauli auf dem Relegationsrang. Aue ist weiter zwölf Zähler vom rettenden Ufer entfernt.