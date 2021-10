KSC jetzt bei Bayer Leverkusen

Düsseldorf spielt nun im Pokal am Mittwoch um 20.45 Uhr bei Ligakonkurrent Hannover 96 und am Sonntag um 13.30 Uhr bei Hansa Rostock. Auch Karlsruhe ist noch im Pokal vertreten, tritt am Mittwoch um 18.30 Uhr bei Bayer Leverkusen an. In der Liga geht es weiter mit einem Heimspiel gegen den SC Paderborn am Sonntag um 13.30 Uhr.

vs | Stand: 23.10.2021, 15:20