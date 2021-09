Hertha BSC erst überfordert gegen druckvolle Bochumer

Zu Beginn zeichnete sich ab: Das wird intensiv. Aber erstmal nur für Hertha BSC. Denn die Hauptstädter hatten zunächst erhebliche Probleme mit den Bochumern, die sich mit anfangs 75 Prozent Ballbesitz ein ums andere Mal ins Angriffsdrittel kombinierten und Hertha BSC einschnürten.

Berlin, im 5-2-3 vor allem in der Mitte und den Halbräumen gegen die im 4-3-3 agierenden Bochumer zu weit weg von den Gegenspielern, wusste sich nur mit Fouls zu helfen. Schon nach sechs Minuten hatte die Hertha viermal kräftig zugelangt - unter Protesten der Bochumer aber noch keine Gelbe Karte gesehen.

Zoller vergibt Großchance, Hertha muss früh wechseln

Die erste große Möglichkeit hatte Bochums Simon Zoller (20.), der seinen Flugkopfball nach Flanke von Elvis Rexhbecaj aber am Tor vorbeisetzte. Ansonsten fehlte dem VfL aber die fixe Idee - mehrere hektische Pässe blieben an einem Berliner Bein hängen.

Hertha-Trainer Pal Dardai war dann nach einer guten halben Stunde schon zum ersten Wechsel gezwungen. Deyovaisio Zeefuik ersetzte Lukas Klünter, der seit einem Zweikampf in der Anfangsphase offenbar mit Schmerzen im linken Arm gespielt hatte (32.).

Dann der besagte Doppelschlag von Suat Serdar aus dem Nichts, der Bochum auf dem falschen Fuß erwischte - Trainer Thomas Reis musste sich für die Halbzeitpause eine passende Ansprache einfallen lassen.

Nur Bochum spielt in Hälfte zwei

Erst einmal überraschte zur zweiten Hälfte aber Hertha-Coach Dardai. Der 17-jährige Innenverteidiger Linus Gechter feierte sein Bundesliga-Debüt und ersetzte Dennis Jastrzembski. Dardai beließ es jedoch bei der Fünferkette, denn auch Zentralverteidiger Torunarigha ging vom Platz für Mittelfeldmann Maximilian Mittelstädt.

Bochum machte weiter Dampf, sowohl aus dem Spiel heraus als auch durch viele erzwungene Standardsituationen und gewann mehr Zweikämpfe. Und das zahlte sich aus: Der flinke Gerrit Holtmann setzte zum Solo an - ähnlich wie schon gegen Mainz. Der Abpraller kam zu Zoller, der ins leere Tor einschob (59.).

Boateng verteidigt noch mit, Maolida macht alles klar

Bei Hertha BSC ging nach vorne gar nichts mehr. Stattdessen verstärkte für die Schlussphase noch Kevin-Prince Boateng das verbarrikadierte Hertha-Zentrum, er kam für Ishak Belfodil (73.). Die Marschroute: den Sieg irgendwie retten.

Doch das übernahm dann mit der zweiten grandiosen Hertha-Einzelaktion - erneut aus dem Nichts - Joker Myziane Maolida, der die Bochumer Abwehr kollektiv stehen ließ und traf (78.). Unglücklich: Der humpelnde Bella Kotchap wirkte in dieser Szene bei der Verteidigung gehandicapt und musste tatsächlich anschließend durch Saulo Decarli ersetzt werden (82.).

Bochum muss nach München, Kellerduell für Hertha

Am kommenden 5. Spieltag geht es für den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr) zum Härtetest gegen Rekordmeister Bayern München. Tags zuvor steht für Hertha BSC bereits ein wichtiges Kellerduell an - am Freitag (20.30 Uhr) gastiert Aufsteiger Greuther Fürth in Berlin.

Stand: 12.09.2021, 19:19