Mittelfeld - Max Kruse (Union Berlin): Kruse war mit einem Tor und zwei Assists der entscheidende Spieler beim Sieg der Berliner gegen Hoffenheim. Viel mehr geht nicht. Kruse verwandelte den Elfmeter eiskalt zur Führung, in der Bundesliga hat er damit alle seine 15 Strafstöße versenkt. Legte dann Pohjanpalo​ das 2:1 mustergültig auf und agierte in der Nachspielzeit vorbildlich uneigennützig, als er den Ball frei vor TSG -Keeper Baumann quer zu Teuchert passte, der nur noch einschieben musste. Gewann starke 67 Prozent seiner Zweikämpfe und brachte 83 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler. Top-Werte für einen Mittelfeldspieler in Top-Form!