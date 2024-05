Bergamo gewinnt Europa League Leverkusens Triple-Traum endet im Debakel Stand: 22.05.2024 22:51 Uhr

Über 90 Minuten war Atalanta Bergamo am Mittwochabend in Dublin die bessere Mannschaft und holte nach dem 3:0-Sieg gegen Leverkusen verdient den Titel in der Europa League.

Leverkusen verlor nach 51 ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge wieder einmal eine Partie - und das zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Nach einer desolaten ersten Halbzeit und einem Doppelschlag von Ademola Lookman (12. und 26.) kam Leverkusen - anders wie sooft - nicht zurück und musste seinen Triple-Traum beerdigen. Trotz einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang gelang es der Werkself diesmal nicht, durch späte Treffer die Partie zu drehen. Lookman legte in der Schlussphase noch einmal sehenswert nach (75.) und machte das Debakel perfekt.

"Es ist extrem bitter, aber wir müssen ehrlich sein, heute war die Niederlage extrem verdient" , sagte Robert Andrich nach der Partie bei RTL.

Wirtz steht wieder in der Startelf

Erstmals seit dem Halbfinal-Hinspiel bei der AS Rom lief der zuletzt angeschlagene Nationalspieler Florian Wirtz in der Startelf auf. Wie schon beim 2:0 in Rom startete die Werkself ohne echten Stürmer. Exequiel Palacios ersetzte Andrich im zentralen Mittelfeld.

Leverkusen wirkte in der Anfangsphase extrem nervös und tat sich mit dem hohen Anlaufen der Lombarden enorm schwer. Atalanta erzwang einfache Ballverluste im Leverkusener Spielaufbau und kam durch Gianluca Scamacca zu einem ersten Abschluss (8.).

Die Rheinländer konnten sich aus der Druckphase nicht befreien und so ging Atalanta früh verdient in Führung. Nach einer flachen Hereingabe von Davide Zappacosta auf dem rechten Flügel stimmte die Zuteilung im Leverkusener Strafraum überhaupt nicht - am langen Pfosten übersah Palacios den heraneilenden Ex-Leipziger Lookman, der mit seinem harten Abschluss Keeper Matej Kovar keine Chance ließ.

Lookman mit dem Doppelschlag

Auch nach dem Treffer blieben die Norditaliener spielbestimmend und klauten sich im Mittelfeld einen Ball nach dem anderen. Einen dieser Ballverluste, diesmal von Amine Adli, nutzte Bergamo zum 2:0. Wieder war es Lookman, der gegen drei Gegenspieler die Lücke fand und den Ball sehenswert aus 18 Metern ins lange Eck schlenzte.

Bis zum Halbzeitpfiff konnten sich Florian Wirtz und Co. nicht aus den engen Klauen von "La Dea" befreien. Alejandro Grimaldo sorgte mit einem Schüsschen für den einzigen Abschluss im ersten Durchgang (35.). Atalanta präsentierte sich viel entschlossener, physisch präsenter und erhöte kurz vor der Pause beinahe auf 3:0. Kovar rettete gerade noch gegen einen starken Schuss von Charles De Ketelaere (43.).

Leverkusen bleibt auch im 2. Durchgang zu harmlos

Auch in der zweiten Hälfte gehörte die erste offensive Aktion dem Tabellenfünften der Serie A. In letzter Sekunde rettete Piero Hincapie vor dem einschussbereiten De Ketelaere (49.). Leverkusen zeigte ein anderes Gesicht, kam aber nicht zu gefährlichen Abschlüssen. Neben Wirtz blieb auch der zur 2. Halbzeit eingewechselte Victor Boniface blass.

Mit einer Einzelaktion nach einem sehr simpel zuende gespielten Konter sorgte Lookman 15 Minuten vor Ende für die Vorentscheidung. Einmal mehr wurde die Leverkusener Hintermannschaft vom überragenden 26-Jährigen düpiert. Das so oft schon zelebrierte Leverkusener Comeback blieb im Finale der Europa League aus. Die beste Leverkusener Chance hatte Adam Hlozek in der Nachspielzeit.