Erste Pleite in der Königsklasse Leverkusen geht bei Alonso-Rückkehr in Anfield unter Stand: 05.11.2024 23:04 Uhr

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit drehte Liverpool im zweiten Durchgang auf und gewann auch dank eines Dreierpacks von Luis Díaz verdient mit 4:0 (0:0).

" Du kannst Liverpool nicht 90 Minuten lang beherrschen, das wussten wir. Wir kriegen einfache Gegentore und das darf auf diesem Niveau nicht passieren" , sagte Granit Xhaka nach dem Spiel bei "Prime Video".

Alonso verändert Startelf auf zwei Positionen

Xabi Alonso veränderte bei seiner Rückkehr an die Anfield Road seine Startelf im Vergleich zur Bundesliga-Partie gegen den VfB Stuttgart (0:0) auf zwei Positionen. Aleix Garcia rutschte für Robert Andrich in die Startformation, Exequiel Palacios ersetzte den verletzten Nordi Mukiele.

Die Stimmung war prächtig an diesem Dienstagabend - beste Voraussetzungen für einen glanzvollen Champions-League-Abend.

Der Werkself war jedoch in der Anfangsphase der Respekt vor den "Reds" anzumerken. Das Team von Xabi Alonso war um Kontrolle bemüht, aber auch Liverpool agierte in der Anfangsphase vorsichtig. Bis zum ersten Abschluss auf das Tor dauerte es eine Viertelstunde - den Schuss von Curtis Jones parierte Lukas Hrádecký problemlos (14.).

Frimpong ist durch - Ball zappelt im Netz

Leverkusen traute sich nach und nach in die gegnerische Hälfte, wenn dann meist über die rechte Seite von Jeremie Frimpong. Die Partie wurde intensiver und das Tempo nahm gegen Ende der ersten Halbzeit noch einmal zu:

Mohamed Salah forderte Hrádecký aus spitzem Winkel heraus (43.), im direkten Gegenzug entwischte Frimpong nach langem Ball von Edmond Tapsoba der Liverpooler Hintermannschaft, lief frei auf das Tor zu und schoss den Ball wuchtig in die Maschen. Schiedsrichter Danny Makkelie nahm das Tor korrekterweise zurück - Frimpong war in der Entstehung mit der Hand am Ball (43.).

Kurz vor der Pause ging dann Liverpool beinahe in Führung. Cody Gakpo setzte sich auf der linken Seite durch, bei dem Schuss aus erneut spitzem Winkel machte sich Bayers Kapitän ganz breit (45.+2).

Liverpool dominiert zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel tat sich Leverkusen zunehmend schwerer, sich aus der eigenen Hälfte zu lösen. Liverpool stand kompakt und erhöhte den Druck. Aus einer solchen Druckphase fiel das verdiente 1:0 für die Hausherren. Jones steckte sehenswert zentral auf Luis Díaz, der den Ball ebenso sehenswert über Hrádecký ins Tor lupfte (61.).

Luis Diaz vom FC Liverpool jubelt nach einem Treffer

Leverkusen hatte keine Zeit, sich von dem Rückschlag zu erholen. Nach Ballgewinn schaltete Liverpool über Salah blitzschnell um, seine Flanke landete perfekt temperiert auf dem Kopf von Gakpo, der auf 2:0 erhöhte. Makkelie entschied erst auf Abseits, korrigierte anschließend seine Entscheidung aber (65.).

Díaz macht mit Doppelpack alles klar

Die Zuschauer an der Anfield Road erlebten jetzt ein richtig gutes Fußballspiel. Liverpool schien alles im Griff zu haben, da köpfte Boniface den Ball ganz knapp neben das Tor (68.). Liverpool ließ sich von der bis dato besten Chance der Gäste aber nicht beeindrucken und machte vorne weiter richtig Dampf. Die "Reds" schnürten die Werkself teilweise komplett hinten ein. Hrádecký verhinderte mit einer starken Parade nach Schuss von Mac Allister vorerst den dritten Gegentreffer (72.).

Zehn Minuten später war es dann soweit: Wieder kam Salah auf der rechten Seite zu frei zur Flanke und fand Díaz, der sich im Strafraum robust durchsetzte und seinen Doppelpack erzielte (83.). Leverkusen zeigte in der Schlussphase Courage - der eingewechselte Patrik Schick (85.) und Robert Andrich (87.) verpassten nur knapp den Ehrentreffer. Auf der anderen Seite erzielte Díaz sogar seinen Dreierpack zum 4:0-Endstand (90.+2).

Dank eines überragenden Duos Salah/Díaz und einer deutlichen Leistungssteigerung in Halbzeit zwei fuhren die "Reds" einen auch in der Höhe verdienten Sieg ein - den vierten im vierten Spiel. Mit zwölf Punkten thront Liverpool an der Tabellenspitze, Leverkusen rutscht mit sieben Zählern auf den neunten Rang ab.

Leverkusen am Samstag in Bochum

In der Champions League geht's für Bayer Leverkusen am 26.11. (21 Uhr) im Heimspiel gegen RB Salzburg weiter. In der Bundesliga sind die Rheinländer am Samstag (15.30 Uhr) beim kriselnden VfL Bochum zu Gast.