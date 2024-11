54. Liverpool macht seit dem Wiederanpfiff den etwas besseren Eindruck. Es gelingt ihnen vermehrt sich in der Bayer-Hälfe festzusetzen und bis an den Strafraum zu kommen. Dort stehen die Gäste aber weiter gut und lassen nichts zu.

51. Die Werkself lässt sich bei der Ausführung von Abstößen und Freistößen in der eigenen Hälfte bereits viel Zeit. Das erinnert ein wenig an ihr Verhalten bei ihrem Auftritt gegen Bayern München.

48. Leverkusen hat früh im zweiten Abschnitt einen Eckstoß. Von der rechten Seite kommt der Ball mit viel Schnitt zum Tor herein und segelt am zweiten Pfosten in das Aus.

46. Weiter geht's! Beide Trainer verzichten zunächst auf personelle Veränderungen. Auf den Bänken warten aber noch einige namhafte Spieler auf ihren Einsatz, die als Joker möglicherweise entscheidenden Einfluss auf den Spielverlauf nehmen könnten.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Im Duell zwischen Liverpool und Leverkusen geht es mit einem torlosen Remis in die Kabinen. Beiden Teams war der große Respekt voreinander anzumerken. Deshalb agierten sie überwiegend sehr kontrolliert und gefährliche Chancen sind eher Mangelware. Leverkusen begegnet den leicht favorisierten Reds aber auf jeden Fall auf Augenhöhe. Für den zweiten Abschnitt ist hier dementsprechend alles möglich. Notfalls sind Liverpool und Bayer aber vermutlich auch mit dem Unentschieden zufrieden. Deshalb wird hier keine Mannschaft komplett in das Risiko gehen.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Hrádecký rettet! Gakpo wird mit einem perfekten Diagonalball auf links in Szene gesetzt. Der Niederländer nimmt Tempo auf, dringt bis in den Strafraum ein und schließt stramm auf das kurze Eck ab. Hrádecký macht sich dort ganz groß und blockt mit der Brust ab.

45. +1 Zwei Minuten kommen im ersten Durchgang oben drauf. Da es keine wirklich langen Unterbrechungen gab, ist das auch völlig ausreichend.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Der Ball zappelt im Netz! Jeremie Frimpong bricht nach einem langen Ball von Edmond Tapsoba und einem intensiven Zweikampf mit Kostas Tsimikas über die rechte Halbspur durch, lässt sich nicht aufhalten und jagt den Ball von innerhalb der Box wuchtig in das linke Eck. Allerdings war er in der Entstehung mit der Hand am Ball und der Treffer zählt nicht. Die Entscheidung des Schiedsrichtergespanns hält auch dem VAR-Check stand.

43. Mo Salah kann auf der rechten Seite ausnahmsweise mal richtig Tempo auf nehmen, zieht nach innen und schließt auf das kurze Eck ab. Lukáš Hrádecký steht genau richtig und hat den Ball im Nachfassen sicher.

42. Álex Grimaldo geht auf dem linken Flügel in das Dribbling, legt sich den Ball an Trent Alexander-Arnold vorbei und wird gefällt. Der anschließende Freistoß wird aber direkt von Kelleher aus der Luft gepflückt.

40. Das Momentum wogt hier immer wieder ein bisschen hin und her. Derzeit sind die Leverkusener wieder etwas spielbestimmender. Es bleibt aber dabei, dass die Defensivreihen einfach sehr aufmerksam sind und alles wegverteidigen.

37. Álex Grimaldo taucht halblinks vor dem Strafraum überraschend frei auf und probiert es einfach mal. Mit seinem starken linken Fuß jagt er den Ball allerdings ein gutes Stück über das Tor.

36. Der Ball ist längst freigegeben. Trotzdem harrt Trent Alexander-Arnold noch einige Sekunden aus, ehe er den fälligen Freistoß ausführt. Mit dem rechten Innenrist probiert es der 26-Jährige mit einem Schlenzer über die Mauer. Der Schuss sieht durchaus vielversprechend aus. Allerdings springt die Mauer hoch und köpft den Ball über den Bayer-Kasten.

34. Luis Díaz wird halbrechte 20 Meter vor dem Tor von Granit Xhaka an der Wade erwischt, geht zu Fall und bekommt den Freistoß. Das ist natürlich eine extrem vielversprechende Situation für die Reds.

32. Auch wenn echte Highlights weiterhin fehlen, ist es ein durchaus unterhaltsames Duell auf Augenhöhe. Beide Teams legen dabei ein großes Augenmerk darauf das gegnerische Spiel in die Tiefe zu verhindern, um die Kontrolle nicht zu verlieren.

29. Gakpo bekommt links neben dem Sechzehner von Tsimikas den Ball und zirkelt den gefühlvoll in die Mitte. Dort verpasst Jones nur knapp und der Ball rauscht unberührt knapp am langen Eck vorbei.

26. Aleix García Leverkusen Gelbe Karte für Aleix García (Bayer Leverkusen)

Aleix García verteidigt auf Höhe der Mittellinie auf der linken Defensivseite direkt gegen Mo Salah. Der Ägypter wird tief geschickt, dreht sich gekonnt um seinen Gegenspieler herum und wird von dem 27-Jährigen zu Boden gerissen. Dafür sieht Aleix García die erste Gelbe der Begegnung.

24. In Unterzahl wird Leverkusen kurz mal ganz hinten hereingedrängt. Dabei stehen die Rheinländer aber kompakt und lassen nichts zu. Kurz danach ist auch Victor Boniface wieder mit dabei und sie überstehen die kleine Druckphase unbeschadet.

22. Victor Boniface wird rechts in der Box in Szene gesetzt. Im Vollspringt versucht er aus extrem spitzem Winkel noch irgendwie den Ball auf das Tor zu bringen. Unter Gegnerdruck rutscht er dabei jedoch aus. Im Anschluss bleibt der Stürmer kurz liegen und muss behandelt werden. Im Normalfall müsste er aber weitermachen können.

20. Wirtz chippt den Ball von halbrechts vor dem Sechzehner brillant auf den durchlaufenden Frimpong durch. Der 23-Jährige scheint frei durch und geht dann von van Dijk bedgrängt plötzlich zu Boden. Es gibt wohl einen ganz leichten Kontakt. Trotzdem ist das zu wenig für einen Strafstoß und der Schiedsrichter lässt zu Recht weiterlaufen.

19. Mit einem hohen Ball auf die rechte Seite eröffnet Bayer hinten raus. Frimpong verlängert gekonnt mit dem Kopf und dann geht der Ball sofort steil in die Mitte zu Boniface. Der nigerianische Angreifer kriegt den Ball aber nicht optimal verarbeitet.

16. Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorüber. Nach einem Leverkusen-Vorteil direkt zu Beginn findet sich Liverpool immer besser zurecht und erhöht allmählich die eigenen Angriffsbemühungen.

14. Nach einem der besagten LFC-Konter kommt Curtis Jones von halbrechts an der Strafraumgrenze zum Abschluss. Allerdings ist der Schuss zu locker und mittig. Deshalb hat Lukáš Hrádecký keinerlei Probleme zu parieren.

13. Der ganz große Schwung der ersten Minuten ist verflogen. Bayer hat deutlich mehr Spielanteile. Allerdings verteidigt die Heimelf souverän, lauert selbst auf Konter und scheint damit aktuell alles im Griff zu haben.

10. Xabi Alonso hat seine Truppe offensichtlich mit ein paar Kniffen auf die Partie vorbereitet. Durch die Hereinnahme von Aleix García haben sie bereits drei zentrale Mittelfeldspieler. Trotzdem zieht Álex Grimaldo noch regelmäßiger in die Mitte, um sich dort am Ballvortrag zu beteiligen. Victor Boniface weicht dafür beinahe durchgängig auf die linke Seite aus und löst sich damit aus der direkten Bewachung von Ibrahima Konaté und Virgil van Dijk.

8. Erstmals gelingt es der Werkself das Geschehen ein wenig zu beruhigen und sich in der gegnerischen Hälfte festzuspielen. Die Reds verteidigen aber kompakt und verhindern recht problemlos einen wirklichen Raumgewinn.

5. Von Beginn an ist hier richtig Tempo drin. Beide Mannschaften suchen den Weg in die Offensive. Eine Abtastphase gibt es hier gar nicht.

2. Die erste Torannäherung gehört den Gästen. Frimpong legt den Ball von der rechten Seite fast die Sechzehnerlinie entlang in die Mitte zu Boniface. Der Stürmer zieht aus etwa 17 Metern direkt ab. Dabei erwischt er den Ball jedoch nicht optimal und schließt dadurch deutlich links neben den Kasten ab.

1. Los geht's! Leverkusen stößt an und spielt komplett in Weiß. Liverpool hält in den gewohnten roten Trikots dagegen.

1. Spielbeginn

"You’ll Never Walk Alone" hallte bereits durch das prall gefüllte Stadion. Jetzt betreten auch endlich die Teams den Rasen. Gleich ertönt noch die Champions-League-Hymne und dann steht einer großartigen Partie nichts mehr im Weg.

Die letzten Aufeinandertreffen beider Klubs gab es in der aus LFC-Sicht legendären Champions-League-Saison 2004/05. Damals setzte sich Liverpool im Achtelfinale mit zwei 3:1-Siegen gegen Leverkusen durch. Xabi Alonso stand zwar bei keinem der beiden direkten Vergleiche auf dem Feld, aber konnte mit den Reds am Ende der Spielzeit dank einer historischen Aufholjagd das Finale gegen den AC Milan gewinnen und den Henkelpott in die Luft stemmen. Dementsprechend dürfte die Rückkehr des Spaniers, der im Sommer zwischenzeitlich auch als Klopp-Nachfolger gehandelt wurde, an seine alte Wirkungsstätte ziemlich emotional werden.

Nach einer beinahe perfekten Vorsaison ist die Bayer-Ergebnismaschinerie zuletzt ordentlich ins Stocken geraten. Von den vergangenen vier Begegnungen konnte Leverkusen nur das Pokalduell gegen Elversberg für sich entscheiden. Dazu gab es gegen Stuttgart (0:0), Bremen (2:2) und Brest (1:1) gleich drei Unentschieden. Dabei wusste die Werkself vor allem gegen den VfB dennoch zu überzeugen. Allerdings trafen sie das Tor einfach nicht und mussten sich am Ende mit der Nullnummer zufriedengeben. Da die Rheinländer nach zwei Siegen zum Start auch in der Königsklasse zuletzt Punkte liegen ließen, wollen sie heute gegen den LFC wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, um die Engländer in der Tabelle damit sogar überholen zu können.

Liverpool ist unter Arne Slot in bestechender Form. Nach dem Erfolg gegen Brighton & Hove Albion führen sie die Premier League an und in der Champions League haben sie nach drei Matches die volle Punkteausbeute auf dem Konto. Nur aufgrund des Gegentores beim 3:1-Erfolg beim AC Milan müssen sie sich mit dem zweiten Platz hinter Aston Villa, auf die sie am Samstag in der Liga treffen, begnügen. Dementsprechend groß ist das Selbstvertrauen bei den Reds, die an der Anfield Road nun auch gegen den deutschen Doublesieger ihr Können unter Beweis stellen wollen.

Leverkusen verzweifelte am Freitag gegen Stuttgart an der eigenen Chancenverwertung und kam dadurch nicht über ein torloses Remis hinaus. Die Generalprobe für die Königsklasse ist also nicht bestmöglich geglückt. Auch deshalb sieht Xabi Alonso wohl Grund für Veränderungen und bringt mit Exequiel Palacios und Aleix García zwei Neue. Nordi Mukiele (verletzt) und Robert Andrich (Bank) müssen dafür weichen.

Arne Slot verändert seine Startelf im Vergleich zum 2:1-Erfolg gegen Brighton & Hove Albion auf zwei Positionen. Curtis Jones beginnt für Dominik Szoboszlai und Luis Díaz ersetzt Darwin Núñez.