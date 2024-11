Champions League Schlimme Abende für Real Madrid und Manchester City Stand: 05.11.2024 23:12 Uhr

Der Fall der Favoriten: Real Madrid und Manchester City haben am Dienstag (05.11.2024) in der Champions League deutliche Niederlagen hinnehmen müssen.

Die Königlichen haben im ersten Spiel nach der Clasico-Klatsche gegen den FC Barcelona (0:4) die Fans im Bernabeu erneut enttäuscht. Gegen AC Mailand unterlag das Team von Trainer Carlo Ancelotti mit 1:3 (1:2). Vinicius Junior hatte die Königlichen zwar nach dem frühen Gäste-1:0 durch Malick Thiaw (12.) mit einem von ihm selbst herausgeholten Elfmeter nochmal ins Spiel gebracht (23.), doch danach ging nichts mehr.

Alvaro Morata (39.) und Tijjani Reijnders (73.) besiegelten die verdiente Real-Niederlage. Am vergangenen Wochenende hatte Madrid nicht gespielt, da die Ligapartie beim FC Valencia aufgrund der dortigen Unwetter-Katastrophe abgesagt worden war.

Lissabon beendet nächste City-Serie

Real war aber nicht der einzige Topfavorit auf den Titel, der einen üblen Dienstagabend erlebte. Manchester City kam bei Sporting Lissabon unter die Räder, die Portugiesen gewannen trotz der frühen City-Führung durch Phil Foden (4.) mit 4:1 (1:1). Victor Gyökeres erzielte drei Treffer (38./49./80.), darunter zwei Elfmeter, außerdem traf Maximiliano Araujo (46.). Erling Haaland verschoss beim Stand von 1:3 einen Strafstoß für Manchester.

Für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola war es die zweite Niederlage in Folge. In der Premier League hatte der englische Meister am Wochenende beim AFC Bournemouth (1:2) die erste Pleite nach 32 Spielen. In der Champions League waren die "Citizens" bis zu ihrem Lissabon-Gastspiel seit Mai 2022 ungeschlagen.

Eine besondere Geschichte: Es war das letzte Spiel von Sporting-Trainer Ruben Amorim, der am Montag (11.11.2024) seinen Job bei Manchester United antritt. Mit einem Sieg gegen seinen künftigen Lokalrivalen feierte er einen perfekten Übergang.

Monaco bleibt vorne dran

Während zwei Favoriten strauchelten, sorgte ein Überraschungsteam weiter für Furore. Die AS Monaco hat nach dem 1:0 (0:0) beim FC Bologna bereits zehn Punkte auf dem Konto und rangiert vorerst auf Platz drei in der Tabelle. Wie Thiaw für Milan traf auch für Monaco ein ehemaliger Spieler des FC Schalke 04 - Thilo Kehrer erzielte das entscheidende Tor (87.).

In einem weiteren französisch-italienischem Duell trennten sich OSC Lille und Juventus Turin 1:1 (1:0). Dusan Vlahovic glich nach einer Stunde die Führung von Jonathan David (27.) per Elfmeter aus. In den frühen Spielen hatten die PSV Eindhoven (4:0 gegen FC Girona) und Dinamo Zagreb (4:1 bei Slovan Bratislava) deutlich Erfolge gefeiert.