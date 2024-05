Saison 2024/25 Champions League für Benfica oder AS Rom? Alles hängt an Atalanta Stand: 23.05.2024 10:25 Uhr

Die neue Verteilung der Champions-League-Plätze sorgt in Italien für eine skurrile Konstellation - der leidtragende Klub könnte aber einer aus Portugal sein.

Für die Serie A verlief die Saison 2023/24 äußert erfolgreich. Die italienischen Teams waren so stark, dass sie wie auch die Bundesliga in der neuen Saisonwertung der UEFA einen fünften Platz in der Champions League erspielten. Dass Atalanta Bergamo die Europa League gewann, kann für einen weiteren Platz in der Champions League sorgen - doch das stellt die sportliche Integrität der letzten Spiele in Frage.

Komplexe Lage: Wie der Tabellensechste in die Champions League kommt

Die Lage:

Die Plätze eins bis vier führen auch in der Serie A in die Champions League .

führen auch in der Serie A in die . Atalanta hat als Europa-League-Sieger einen Platz in der Champions League sicher .

. Fängt Atalanta noch Juventus ab und belegt Platz vier, bekommt Juventus den von der Serie A erspielten Bonusplatz - der doppelt erspielte Platz von Atalanta ginge aber an die UEFA zurück, die ihn ihren Regularien entsprechend an ein Team aus der Qualifikation verteilt. Nutznießer wäre Benfica Lissabon.

Bleibt Atalanta aber Tabellenfünfter, hätte der Klub als Europa-League-Sieger die Champions League sicher, der Bonusplatz ging an den Tabellensechsten. Nutznießer wäre AS Rom.

Serie A Pl. Team Sp. Pkt. 1 Inter 37 93 2 Milan 37 74 3 Bologna 37 68 4 Juventus 37 68 5 Atalanta 36 66 6 AS Rom 37 63 7 Lazio 37 60 8 Florenz 36 54 9 FC Turin 37 53 10 Neapel 37 52 11 FC Genua 37 46

*Bei Punktgleichheit entscheidet in Italien der direkte Vergleich

Eine in Teilen ähnliche Konstellation gibt es in der Bundesliga. Gewinnt Borussia Dortmund die Champions League, ist Eintracht Frankfurt als Tabellensechster in der Champions League. Gewinnt Real Madrid das Endspiel, rückt den UEFA-Regularien zufolge Schachtar Donezk aus der Qualifikation nach. Doch während die Bundesliga beendet ist und sich keine Fragen nach der sportlichen Integrität stellen, läuft die Serie A noch. Das birgt Probleme.

Für Atalanta ist die Saison beendet - aber zwei Spiele sind offen

Für Atalanta ist die Saison inhaltlich beendet. Der Titel in der Europa League ist gewonnen, die Qualifikation für die Champions League sicher. Auf Platz vier und Juventus Turin hat Bergamo zwei Punkte Rückstand. Am letzten Spieltag am kommenden Wochenende trifft Juventus auf Monza, Bergamo auf den FC Turin. Darüber hinaus hat Bergamo noch ein Nachholspiel gegen Florenz offen - nach dem letzten Spieltag, am 2. Juni.

Für Benfica Lissabon, das die Champions League nur dann direkt erreicht, wenn Bergamo Vierter wird, stellt sich also die Frage: Gibt Bergamo in diesen Spielen noch alles?

Auch Florenz könnte möglicherweise alles egal sein

Die AC Florenz nimmt darüber hinaus eine ebenfalls bemerkenswerte Rolle ein. Der Klub steht im Finale der Conference gegen Olympiakos Piräus 29. Mai. Gewinnt Florenz dieses Spiel, ist der Klub sicher in der Europa League und ist auf den achten Platz der Serie A nicht mehr angewiesen. In diesem könnte nun AS Rom fragen: Gibt Florenz in diesem Spiel noch alles?

Ein Sieg der AC Florenz in der Conference League hätte für die Serie A einen anderen positiven Nebeneffekt: Sie wäre die einzige Liga Europas, die 2024/25 neun Teilnehmer im Europapokal stellen würde.