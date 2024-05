NDR-Sport Die "Felge" auf dem Kiez - St. Pauli feiert Aufstieg und Meisterschaft Stand: 20.05.2024 19:06 Uhr

Demo, Rathaus und dann auf den Kiez: Der FC St. Pauli hat am Pfingstmontag ausgiebig mit seinen Fans den Bundesliga-Aufstieg und die Meisterschaft in der 2. Liga gefeiert. Vorneweg zwei australische Feierbiester und der "beste Trainer der Welt".

Von Sebastian Ragoß

Wert und Bedeutung von Sport-Trophäen bemessen sich nicht an künstlerischen Feinheiten, sondern daran, was die Trophäe repräsentiert. Und so kann auch ein Objekt große Freude auslösen, dessen Gestaltung beim Betrachter eher Stirnrunzeln auslöst.

"Besser geht es einfach nicht. Wir haben etwas Tolles geschaffen, das für immer bleiben wird."

— St. Paulis Kapitän Jackson Irvine

Ein herausragendes Beispiel dieser Kategorie ist die Schale für den Meister der 2. Fußball-Bundesliga - quasi die kleine Schwester der Schale für den Bundesliga-Meister. In Fußballerkreisen bekannt als "Radkappe" oder "Felge" - und damit ist über die künstlerische Gestaltung alles gesagt.

Doch auch eine "Felge" kann für etwas Großes stehen: In diesem Fall für die Zweitliga-Meisterschaft des FC St. Pauli und, noch wichtiger, den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Dieser wurde am Pfingstmontag ausgiebig zelebriert. Als Höhepunkt gab es die Meisterschale auf einer Bühne auf dem Spielbudenplatz, bejubelt von mehreren Tausend Fans auf der Reeperbahn.

Irvine und Metcalfe als Feierbiester

Um 17.54 Uhr reckte Jackson Irvine die Trophäe in die Luft. "Besser geht es einfach nicht. Wir haben etwas Tolles geschaffen, das für immer bleiben wird. An so etwas erinnert man sich sein Leben lang", sagte der Australier.

Der Kapitän tat sich nicht nur auf dem Platz als Anführer hervor, er überzeugte am Pfingstmontag auch als Chef-Partymacher: Irvine mit Zigarre, Irvine mit Regenbogenfahne, Irvine mit bunter Brille. Hat es jemals einen Spieler gegeben, der ähnlich gut zum FC St. Pauli gepasst hat?

Sein Landsmann Connor Metcalfe stand Irvine allerdings kaum nach. Mit deutlich angekratzter Stimme sagte er: "Wir haben es einfach verdient."

Treu übernimmt Moderation

Irvine bekam bei der anschießenden Medaillen-Übergabe auch den lautesten Applaus. Außenverteidiger Philipp Treu hatte spontan die Moderation auf der Bühne übernommen. Und als nicht ganz neutraler Beobachter stellte er Fabian Hürzeler als "besten Trainer der Welt" vor.

Der beste Trainer der Welt betonte noch einmal, wie sehr er sich über die Meisterschaft gefreut habe: "Das ist etwas unfassbar Besonderes.“ Und er bedankte sich bei den Fans. "Was Ihr geleistet habt! Ihr seid dafür verantwortlich, dass diese Mannschaft aufgestiegen ist. Dafür ein großes Dankeschön."

"Lasst uns auch die Erste Liga rocken."

— St. Paulis Coach Fabian Hürzeler

Die Anhänger stimmten unterdessen die Klassiker an: "Super Hamburg, St. Pauli" und "Die Nummer eins der Stadt sind wir!".

Eine Woche voller Emotionen

Für die Anhänger des FC St. Pauli geht eine Woche zu Ende, wie man sie sich als Fan kaum schöner wünschen kann: wilder Platzsturm nach dem entscheidenden Sieg gegen den VfL Osnabrück am Millerntor, gepflegter Platzsturm nach dem 2:1 am letzten Spieltag in Wiesbaden. Und einen Tag später eine große Feier auf dem Kiez mit der Präsentation der Meisterschale.

Begonnen hatte der Partytag mit einem Empfang im Rathaus bei Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sowie einer Demonstration für Demokratie und Clubkultur. Die Spieler bestiegen auf dem Rathausmarkt einen LKW, anschließend bewegte sich der Demonstrationszug Richtung St. Pauli. Bereits auf der Strecke jubelten Tausende dem Aufsteiger zu oder liefen mit.

Doch dies war nur ein Vorgeschmack für den Empfang auf dem Spielbudenplatz. Und nach Schauern am Mittag spielte auch das Wetter mit: Bei strahlendem Sonnenschein gab es die Schale. Derzeit kann einfach nichts schiefgehen beim FC St. Pauli.

