Vor Relegation gegen Bochum Kribbeln und Gier bei Fortuna Düsseldorf Stand: 22.05.2024 14:24 Uhr

Das Kribbeln ist da, Gier und Leidenschaft sind es auch. Fortuna Düsseldorf geht voller Vorfreude in die beiden Relegationsspiele gegen den VfL Bochum.

"Es sind zwei wunderbare Spiele, die wir uns sehr verdient haben", sagte Fortuna-Trainer Daniel Thioune am Tag vor dem ersten Relegationsspiel am Donnerstag (23.5.2024, 20.30 Uhr). "Wir wollen am Donnerstag mit einem guten Ergebnis nach Hause fahren. Ziel ist es, dass wir am Montag ein Endspiel haben", sagte der Coach, der seine Worte vor Medienvertretern in eine sehr positive Grundstimmung packte. Man merkte, wie sehr sich auch Thioune selbst auf die Duelle mit den Bochumern freute.

Das Erreichte ist "unfassbar cool"

"Von der Gier, der Lust und Leidenschaft her sind wir auf einem richtig guten Weg. Es ist unfassbar cool, was wir erreicht haben", sagte der Coach weiter und setzt dabei auf die Stabilität seiner Mannschaft und die Euphorie auch im Umfeld des Klub.

Von etwas Nervosität und Anspannung könnten sich er und sein Team gleichwohl auch nicht freimachen. "Aber wir haben einen guten Matchplan. Viel Druck auf den Gegner und viele Ballgewinnne, dann lege sich schon die Nervosität.

"Müssen bei uns bleiben"

"Wir müssen bei uns bleiben" - diesen Satz wiederholte der 49-Jährige mehrfach. Trotz der enormen Bedeutung der Spiele werde sich daher auch den den teaminternen Abläufen nicht viel ändern.

Mit Blick auf den Gegner aus Bochum habe Daniel Thioune die Unruhe nach dem letzten Spiel und dem Abrutschen auf den Relegationsplatz zwar registriert. Groß beschäftigt habe er sich außerhalb der Inhalte damit aber nicht. Dass die Bochumer nach dem 34. Spieltag mit nicht so viel Selbstvertrauen ins Spiel gehen würden, sei logisch.

Aufgrund des Verzichts von Torhüter Manuel Riemann würde sich die Spielidee der Bochumer aber verändern. "Ich weiß um seine unfassbare Qualität. Bei der Spieleröffnung kann er mit seinen langen Bällen ein großer Faktor sein", sagte Thioune. Aber auch Riemanns Stellvertreter Andreas Luthe sei mit seiner Erfahrung ein erstklassiger Torhüter.

Thioune sieht Bochum als Favorit

Die Favoritenrolle sieht der Düsseldorfer Coach dennoch beim Gegner. Die individuelle Klasse ist bei einem Erstligisten immer höher. "Es ist - bei allem Respekt - nicht Bayer Leverkusen, aber trotzdem der VfL Bochum. Ein Erstligist, der in einem Heimspiel und generell Favorit sein wird und auch Favorit sein muss. Dass wir uns mit unserem Kader auf Augenhöhe bewegen, geht nicht", sagte Thioune.

Allerdings hätte seine Mannschaft es mehr als verdient, die Liga zu verlassen. "Wir gehörten in der abgelaufenen Saison zu den besten drei Mannschaften. Da kann es nicht fair sein, wenn am Ende des Tages eine Mannschaft in der 2. Liga Fußball spielen muss."