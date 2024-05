Nur etwas mehr als 40 Kilometer liegen zwischen den beiden NRW-Städten, auch dadurch gibt es eine gewisse Brisanz. Beide Fanlager haben Choreos vorbereitet, Herbert Grönemeyers "Bochum" sorgt für eine tolle Stimmung. Welchen Faktor hat der Hexenkessel Ruhrstadion im heutigen Hinspiel?

F95-Coach Daniel Thioune kehrt nach den Rotationen des letzten Wochenendes beinahe komplett zur Startelf vom 33. Spieltag zurück. Im Vergleich zu dieser gibt es nur einen Wechsel: Sobottka statt Appelkamp.

Im Vergleich zur desaströsen Vorstellung in Bremen gibt es drei weitere Änderungen beim VfL. Passlack verteidigt hinten rechts statt Oermann, Bero läuft im zentralen Mittelfeld für Losilla auf und Asano spielt offensiv für Broschinski.

Andreas Luthe steht also zwischen den Pfosten, der Ersatzkeeper spielte dieses Jahr nur in einer Bundesliga-Partie. Relegation kann der 37-Jährige aber, 2010/11 war er in den schließlich erfolglosen Relegationsduellen ebenfalls Bochums Torwart und ließ die Gladbacher vor allem im Hinspiel lange verzweifeln.

Bochums eigentlicher Stammkeeper Manuel Riemann ist heute und am Montag nicht im Kader. Der Grund seien "unüberbrückbare unterschiedliche Auffassungen zu teaminhaltlichen Themen", wie der VfL verlauten ließ. Es handele sich dabei ausdrücklich "nicht um eine Suspendierung oder Bestrafung", brachte in den letzten Tagen aber weitere Unruhe ins Ruhrpott-Umfeld.

Auch Bochum hat bereits Relegationserfahrung, allerdings erfolglose. 2011, ein Jahr also vor Düsseldorfs Aufstieg, scheiterte der VfL als damaliger Zweitligist in zwei engen Duellen (0:1, 1:1) gegen Gladbach und musste im Anschluss zehn lange Jahre auf die Bundesliga-Rückkehr warten.

Aber: Eines der drei Teams war die Düsseldorfer Fortuna 2012 gegen Hertha BSC (2:1, 2:2). An das Rückspiel dürften sich auch die neutralen Fans noch gut erinnern können, bereits vor Spielende stürmten Fortuna-Fans den Platz und sorgten damals für einen Skandal. Am Ende konnte das Spiel aber noch fortgeführt werden und Düsseldorf stieg auf.

Das Momentum spricht also klar für die Fortuna und gegen den VfL. Doch die Historie kann den Bochumern Hoffnung machen. Seit Wiedereinführung der Relegation 2009 setzte sich in 15 Duellen erst dreimal der Zweitligist durch.

Beim VfL Bochum entließ man sechs Spiele vor Saisonende Thomas Letsch – nach zuvor sechs Spielen ohne Sieg und insbesondere dem ausbleibenden Erfolgen in den direkten Duellen mit Konkurrenten. Bereits zum vierten Mal übernahm Heiko Butscher interimsweise und begann mit sieben Punkten aus den ersten vier Spielen gut, in den letzten beiden Spielen gab es jedoch eine 0:5-Klatsche gegen Leverkusen und die bereits erwähnte 1:4-Niederlage in Bremen.

Düsseldorfs letzte Niederlage datiert von Anfang April, im DFB-Pokal-Halbfinale setzte es eine 0:4-Niederlage beim aktuellen deutschen Branchen-Primus Bayer Leverkusen. Zwar starb der Titeltraum; angesichts des Gegners war es jedoch eine Niederlage, die dem Düsseldorfer Selbstbewusstsein keinen Kratzer hinzugefügt hat. Im Ligabetrieb ist die Fortuna seit 14 Spielen ungeschlagen.

Beim Zweitligisten ging es nervenschonender zu, bereits vor dem 34. Spieltag war alles geklärt. Der Vorsprung auf den Hamburger SV war groß genug, der Rückstand auf Kiel und St. Pauli ebenfalls. Beim 3:2-Heimsieg gegen den 1. FC Magdeburg nahm eine B-Elf von Daniel Thioune nochmal die letzte Portion Selbstvertrauen mit in die Relegationsspiele.

Für den VfL Bochum ist das vergangene Bundesliga-Wochenende höchst unglücklich verlaufen. Als 14. ist der Revierklub mit der besten Ausgangslage der abstiegsbedrohten Vereine in den Spieltag gestartet, doch alles lief gegen den VfL. Aus eigener Kraft konnte man nicht den Klassenerhalt eintüten, 1:4 verlor Bochum mit einer schwachen Leistung in Bremen. Also ging der Blick auf die anderen Plätze: Das formstarke Mainz gewann in Wolfsburg mit 3:1, Union schoss in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer gegen Freiburg. Also muss Bochum das Ziel Klassenerhalt über den Umweg Relegation erreichen.