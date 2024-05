BVB-Sieg bei Heim-Abschied Choreo, Assist, Tor - Dortmund lässt Reus hochleben Stand: 18.05.2024 17:20 Uhr

Es war der perfekte Abschied für Marco Reus: in seinem letzten Heimspiel feierte Borussia Dortmund einen deutlichen Sieg gegen Darmstadt 98. Die Klub-Legende war zum Abschluss der Saison in der Fußball-Bundesliga beim 4:0 (2:0) am Samstag (18.05.2024) Torschütze und Vorbereiter.

Das Skript war schon deutlich vor dem Anpfiff geschrieben. Der Plan war: Über 80.000 Fans verabschieden Reus vor seinem letzten Heimspiel nach zwölf Jahren beim BVB emotional, als Kapitän führt er sein Team auf den Platz und erzielt mindestens ein Tor bei einem Sieg gegen Darmstadt - und genau so kam es. Und noch ein Stück mehr.

Nummer 11 auf der gesamten Südtribüne

Vor dem Spiel gab es die erwartet emotionalen Szenen. Reus wurde von den Klubverantwortlichen für seine Leistungen in über einem Jahrzehnt in Dortmund geehrt, die BVB-Anhänger bedankten sich mit einer Choreographie, bei der sein Trikot mit der Nummer elf über die gesamte Südtribüne gespannt wurde.

Ob dieses Hemd einen Nachfolger erhält, ist noch offen. Es gab schon ein paar Stimmen, die forderten, die Nummer elf nach amerikanischem Beispiel nicht mehr zu vergeben, damit sie auch in der Zukunft nur noch an Reus erinnert. Und der Spieler selbst sorgte dann dafür, dass diese Erinnerungen zumindest einen schönen Abschluss bekamen.

Reus trifft erst die Latte, dann ins Tor

Es war offensichtlich, dass Dortmund nicht nur versuchte, das Spiel gegen die längst abgestiegenen Darmstädter zu gewinnen, sondern Reus dabei möglichst gut auszusehen. Wenig überraschend hatte der 34-Jährige die erste gute Chance, die Latte verhinderte zunächst aber noch das Happy End (11.).

Am 1:0 war er dann schon direkt beteiligt, als er Ian Maatsen den Ball für dessen präzisen Schuss aus 20 Metern vorlegte (30.). Als sich Reus dann aber selbst den Ball zum direkten Freistoß hinlegte und ihn ebenfalls aus etwa 20 Metern über die Mauer ins Tor schoss, war das Abschieds-Märchen perfekt (38.). Das Stadion bebte, die gesamte Mannschaft eilte zu Reus und stemmte ihn in die Luft. Dortmund ließ ihn ein letztes Mal hochleben.

Brandt trifft, Reus geht

In der zweiten Halbzeit probierte es Reus ein zweites Mal per direktem Freistoß und wieder wurde es gefährlich. In diesem Fall visierte der ehemalige Nationalspieler das Torwarteck an, verfehlte es aber um etwa einen Meter (56.). Wenig später verhinderte Marcel Schuhen das 3:0, als er gegen Karim Adeyemi zur Stelle war (60.). Das fiel aber in der 73. Minute: Jadon Sancho bediente Julian Brandt, der sich nach seiner Nicht-Nominierung für die EM ein wenig den Frust von der Seele schießen durfte.

Emotional wurde es aber erst neun Minuten später. Reus wurde in der 82. Minute ausgewechselt und verließ ein letztes Mal durch das Spalier seiner BVB-Kollegen das Spielfeld im Dortmunder Stadion. Von draußen durfte der Verabschiedete dann noch das 4:0 von Donyell Malen bejubeln (88.).

Höhepunkt zum BVB-Abschluss?

Reus verabschiedet sich mit Choreo, Assist, Tor und Sieg aus Dortmund - doch seine Mission mit dem BVB ist noch nicht vorbei. Zwei Wochen lang werden sich er und seine Kollegen nun auf das Finale der Champions League vorbereiten, am 1. Juni geht es im Londoner Wembley gegen Real Madrid um den Henkelpott. Reus sagte zwar bereits tschüs, er will aber mit der Trophäe zurückkommen - und am Tag nach dem Endspiel mit ganz Dortmund den Sieg in der Königsklasse feiern.