Bayer 04 ist unbesiegbar Meister Leverkusen gelingt makellose Bundesliga-Saison Stand: 18.05.2024 17:23 Uhr

Es ist geschafft: Bayer 04 Leverkusen ist in dieser Bundesliga-Saison ohne eine einzige Niederlage zur deutschen Meisterschaft marschiert.

Am Samstag (18.05.2024) schlug die "Werkself" zu Hause den FC Augsburg mit 2:1 (2:0). Leverkusens Victor Boniface (12.) und Robert Andrich (27.) sorgten für einen perfekten Start der Leverkusener. Der 18-jährige Augsburg-Debütant Mert Kömür (62.) sorgte kurzzeitig wieder für Spannung, aber es blieb beim Bayer-Sieg.

Bayer Leverkusen macht es dem FC Arsenal nach

Es war das wettbewerbsübergreifend 51. Leverkusener Pflichtspiel ohne Niederlage - historisch. In der Bundesliga ist das bisher nicht einmal Bayern München gelungen. Sollte B04 noch das Finale in der Europa League gegen Atalanta Bergamo (22. Mai) gewinnen und den DFB-Pokal (25. Mai) holen, wäre das historische Triple ohne eine einzige Niederlage eingetütet.

Zuletzt wurde der FC Arsenal in der Premier League unter Arsène Wenger (Saison 2003/04) ohne Niederlage englischer Meister - und die Spieler deshalb als "Invincibles" (die Unbesiegbaren) verehrt.

B04 erst von Koubek eingeladen und dann übermächtig

Es ging von Anfang an nur in eine Richtung. Leverkusen verschwendete offenbar noch keinen Gedanken an die spätere Meisterschalen-Zeremonie und konzentrierte sich darauf, ungeschlagen zu bleiben. Augsburg hatte nichts engegenzusetzen - stattdessen lud Torwart Tomas Koubek Leverkusen persönlich zum Führungstor ein. Der antrittsschnelle Amine Adli ging nach einem FCA-Rückpass auf Koubek ins Pressing, stahl dem lethargischen Torhüter den Ball vom Fuß und legte auf für Boniface.

Schon das versetzte den Augsburger Resthoffnungen auf einen Europapokal-Platz einen vorentscheidenden Dämpfer. Denn der FCA bot auch danach in der Offensive rein gar nichts an gegen die energischen, einfach stärkeren Leverkusener, die zeitweise über 75 Prozent Ballbesitz hatten.

Nationalspieler Andrich trifft in Mittelstürmer-Manier

Bei der auf allen Positionen überzeugenden "Werkself" stach in Hälfte eins Robert Andrich sogar noch hervor. Der Nationalspieler glänzte nicht nur als Abräumer, sondern auch als Lenker im Spielaufbau. Andrich konnte sich stets aus Drucksituationen lösen, brachte unter Bedrängnis über 90 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler. Und er erhöhte nach einem abgefälschten Schuss von Jonathan Tah in Mittelstürmer-Manier mit der Hacke auf 2:0.

FCA-Debütant Kömür gelingt feiner Schlenzer

Auch nach der Pause kontrollierte Leverkusen zunächst das Spiel, ließ den Ball laufen. Aber Augsburg raffte sich noch einmal auf, ging auch selbst ins Pressing. So verlor Adli im Mittelfeld den Ball, der FCA schaltete schnell um. Arne Maier setzte Kömür in Szene, der aus zentraler Position mit einem feinen Schlenzer zum Anschluss traf.

Es war der erste Augsburger Abschluss, der auch aufs Leverkusen-Tor kam. Und Kömür (18 Jahre) schrieb Geschichte, er löste Kevin Danso (damals 19) als jüngsten Bundesliga-Torschützen des FCA ab. Ihm war sein Premierentreffer 2017 ebenfalls gegen Leverkusen gelungen.

Torhüter in Schlussphase mit starken Paraden

In der Schlussphase hätte Leverkusens Florian Wirtz, der Adli ersetzt hatte (62.), fast das dritte Bayer-Tor besorgt. Doch Augsburgs Torhüter Koubek spitzelte dem Mittelfeldjuwel im Eins-gegen-eins gerade noch so den Ball vom Fuß (78.). Auch B04-Torhüter Lukas Hradecky musste nochmal ran, er parierte stark gegen Pep Biel (80.).