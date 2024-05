Erster Auswärtssieg der Saison Mainz feiert in Wolfsburg den Klassenerhalt Stand: 18.05.2024 17:31 Uhr

Der 1. FSV Mainz 05 hat mit einem überzeugenden Erfolg beim VfL Wolfsburg in letzter Sekunde den Klassenerhalt geschafft. Die Meenzer feiern nach dem 3:1 (1:1) am Samstagnachmittag (18.05.24).

Kevin Paredes brachte die Wolfsburger, für die es in diesem Spiel nach dem sicheren Klassenerhalt um nichts mehr ging, in der 18. Minute in Führung. Nur sechs Minuten später bejubelte der Mainzer Anhang den Ausgleich des 1. FSV: Brajan Gruda traf aus der Distanz. Im zweiten Spielabschnitt erhöhte zuerst Sepp van den Berg (72.), danach sicherte Jonathan Burkardt (85.) den Klassenerhalt endgültig ab.

"An Weihnachten hatten wir zehn Pünktchen, auch im Februar waren es nicht mehr. Aber dann machen wir das mit dem Bo am Rosenmontag. Es ist unglaublich, welche Geschichten der Fußball manchmal schreibt" , bejubelte Mainz' Sportdirektor Martin Schmidt den Klassenerhalt bei Sky, "Bo ist in die Köpfe der Spieler rein, hat immer von 'Sieg' geredet. Er ist ein unglaublicher Motivator. Ein großes Kompliment an ihn und sein Team. "

Wolfsburg effizient

Der Coach der Mainzer, Bo Henriksen, musste im Gegensatz zu Kollege Ralf Hasenhüttl, nur auf Maxim Leitsch (Adduktorenprobleme) verzichten. Den Gastgebern fehlten insgesamt sechs Spieler, unter ihnen Dzenan Pejcinovic, Lukas Nmecha und Yannick Gerhardt.

Die Gäste aus der Pfalz versteckten sich von Beginn an nicht, schafften es aber nicht, die Wolfsburger Abwehr unter Druck zu setzen. Dafür schlugen die Wölfe mit der ersten großen Chance der Partie zu: Lovro Majer kombinierte sich mit Jakub Kaminski nach vorne, von der linken Seite fand der Pole Paredes am kurzen Pfosten.

Mainzer Fanblock "eskaliert"

Der Mainzer Fanblock "explodierte" wenig später beim Ausgleichstor: Jonathan Burkardt stürmte mit Tempo durch die Mitte nach einer Balleroberung nach vorne. In der Folge legte Nadiem Amiri für Gruda auf, der von der Strafraumgrenze aus mit rechts traf.

Im zweiten Spielabschnitt bestach die Partie weiterhin nicht durch hochkarätige Szenen. Dennoch wurde Mainz ab der 70. Minuten in den Schleudergang geschickt: Zuerst traf Union Berlin in seiner Partie gegen Mainz und setzte die Rheinhessen im Kampf um den Klassenverbleib von außen unter Druck. Aber das Henriksen-Team reagierte prompt und stark.

Erster Auswärtssieg der Saison

Nach einem Freistoß von der rechten Seite köpfte Sepp van den Berg aus abseitsverdächtiger, aber nicht strafbarer Position aufs Tor. Zuerst konnte Koen Casteels noch parieren, beim Nachschuss des Verteidigers war der Schlussmann der Wölfe aber machtlos. Die Fans der Gäste waren erneut komplett aus dem Häuschen, Trainer Henriksen fasste sich ungläubig mehrfach an den Kopf.

Burkardt belohnte sich und seine gute Leistung in der Schlussphase noch mit einem Flugkopfball-Treffer nach einer Flanke des ebenso starken Gruda. Mainz hatte sich mit dem ersten Auswärtssieg der Saison selbst gerettet und bleibt erstklassig.