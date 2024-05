Letzter Bundesliga-Spieltag Bayern-Frauen mit perfekter Rückrunde, Kantersieg für Wolfsburg Stand: 20.05.2024 17:40 Uhr

Im Topspiel bei 1899 Hoffenheim haben sich die deutschen Meisterinnen von Bayern München am Montag (20.05.2024) standesgemäß aus der Bundesliga-Saison 2023/34 verabschiedet. Vizemeister VfL Wolfsburg warf gegen die SGS Essen noch einmal die Tormaschine an.

Mit einem 4:1 (1:1) in Hoffenheim und damit dem elften Sieg im elften Rückrundenspiel haben die Fußballerinnen des FC Bayern München eine perfekte Rückrunde gespielt - und dazu die gesamte Saison ungeschlagen beendet. Carolin Simon (10.) brachte die Gästinnen früh mit einem Freistoß in Führung. Hoffenheim konnte durch Fabienne Dongus (21.) schnell ausgleichen. Aber in Halbzeit zwei sorgten Linda Dallmann (53.) mit einem Abstauber, Pernille Harder (83.) und Lea Schüller (90.+3) am 22. Spieltag für den insgesamt 19. Bayern-Sieg.

Nach dem erfolgreich verteidigten Meistertitel geht Bayern München direkt in die Champions-League-Gruppenphase. In der Qualifikation zur "Königsklasse" spielt neben Vizemeister VfL Wolfsburg die Eintracht aus Frankfurt, die ihr letztes Saisonspiel durch einen Treffer von Geraldine Reuteler (27.) mit 1:0 (1:0) beim 1. FC Köln gewannen.

Wolfsburg siegt mit Pajor-Hattrick

Vizemeister Wolfsburg ließ sich gegen Essen zum Saisonabschluss nicht lumpen. Nach dem 9:0 gegen die SGS im Pokal-Halbfinale gewann der VfL zum Saisonfinale mit 6:0 (5:0). Die "Wölfinnen" spielten von Anfang an mit viel Schwung und extrem dominant.

Schon nach zehn Minuten erzielte Chantal Hagel auf Vorlage von Ewa Pajor die Führung. Dann legte Pajor, die Wolfsburg nach dieser Saison verlässt und wohl Richtung Barcelona zieht, selbst einen lupenreinen Hattrick (11., 24., 35.) hin, bevor Vivien Endemann (45.+3) in der Nachspielzeit einen Abpraller aus kurzer Distanz zum 5:0 verwandelte. Essen spielte schon ab der 20. Minute in Unterzahl, nachdem Torhüterin Sophia Winkler für ein Foul außerhalb des Strafraums die Rote Karte gesehen hatte.

In Halbzeit zwei schaltete der VfL ein paar Gänge zurück. Aber bei der Auswechslung von Pajor (81.) kam noch einmal Stimmung auf. Die 27-Jährige verabschiedete sich nach neun Jahren in Wolfsburg mit der Torjägerinnenkanone (18 Treffer) für diese Saison und insgesamt 137 Toren aus Wolfsburg. Für den sportlichen Schlusspunkt sorgte Jule Brand (83.) mit dem 6:0.

Nürnberg gewinnt im Absteigerinnenduell gegen Duisburg

Als Absteiger hatten schon vor dem letzten Bundesliga-Spieltag die Teams vom 1. FC Nürnberg und des MSV Duisburg festgestanden. Im direkten Duell holte der "Club" mit einem 2:1 (1:0) seinen ersten Heimsieg der Saison. Duisburg verabschiedete sich ohne Dreier und insgesamt mit nur vier Punkten aus der Bundesliga.

Die Aufsteiger stehen noch nicht fest. Am letzten Zweitliga-Spieltag am kommenden Sonntag (26.05.2024) liefern sich Spitzenreiter und Ex-Meister Turbine Potsdam (52 Punkte) sowie das Verfolgerduo Carl Zeiss Jena (51) und SV Meppen (50) einen Ferndreikampf um die beiden freien Plätze im Oberhaus.