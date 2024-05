Frauen-Bundesliga Frankfurts Frauen stürmen in die Quali zur Champions League Stand: 13.05.2024 21:37 Uhr

Die Fußballerinnen von Bundesligist Eintracht Frauen haben sich zum dritten Mal in Folge die Teilnahme an der ersten Qualifikationsrunde für die Champions League gesichert. Der 1. FC Nürnberg steht als zweiter Absteiger fest.

Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis gewann am Montag (13.5.2024) mit 4:2 (2:1) gegen den SC Freiburg. Mit 41 Punkten haben die Hessinnen vor dem letzten Spieltag uneinholbare sechs Punkte Vorsprung vor der viertplatzierten SGS Essen.

Die Gäste aus dem Breisgau gingen im Stadion am Brentanobad in Führung. Hasret Kayikci verwandelte in der sechsten Minute einen Freistoß direkt. Dabei sah Eintracht-Torhüterin Stina Johannes nicht gut aus.

Nationalspielerin Laura Freigang per Kopf (16.) und die Japanerin Remina Chiba (34.) drehten die Partie. Freigang mit ihrem zweiten Treffer (54.) und die Schweizerin Geraldine Reuteler (85.) erhöhten auf 4:1, ehe Annabel Schaschingh (90.+3) für den Endstand sorgte.

FC Bayern besiegelt Nürnberger Abstieg

Der FC Bayern München hat drei Tage nach der Pleite im Pokalfinale das bayerisch-fränkische Derby souverän gewonnen und damit den direkten Wiederabstieg des 1. FC Nürnberg besiegelt. Das Team von Trainer Alexander Straus gewann am vorletzten Spieltag 4:0 (3:0) gegen den "Club", der ohnehin nur noch eine theoretische Chancen auf den Klassenerhalt besessen hatte.

Die Dänin Pernille Harder erzielte ihren ersten Dreierpack für den weiterhin unbesiegten FC Bayern und machte mit ihren Treffern in der 5., 13. sowie 18. Minute bereits früh alles klar. Die Münchnerinnen brachten den Vorsprung mühelos ins Ziel. Nationalspielerin Lea Schüller (78.) erhöhte spät in der zweiten Halbzeit sogar noch.

Die Bayern-Frauen können am Pfingstmontag im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim als siebtes Team seit Gründung der Bundesliga 1990 ungeschlagen den Titel holen. Zuvor war dies dem TSV Siegen (1990/91 und 1991/92), dem 1. FFC Frankfurt (2001/02 und 2006/07), den Bayern selbst (2014/15) sowie zuletzt dem VfL Wolfsburg (2019/20) gelungen.

Wolfsburg siegt in Bremen

Der Pokalsieger VfL Wolfsburg siegte am Abend bei Werder Bremen mit 3:0 (1:0). Lena Oberdorf (41.), die nach der Saison zum Rivalen nach München wechselt, sorgte für die Führung der Wolfsburgerinnen. Gerade offensiv tat sich der Vizemeister nach seiner ausgiebigen Pokalparty aber sichtlich schwer, Sveindis Jonsdottir (83.) und Chantal Hagel (85.) erhöhten erst spät.

SGS Essen hofft noch auf Champions League

Die Fußballfrauen der SGS Essen haben den 1. FC Köln mit 2:1 (2:0) geschlagen. Damit kletterten die Ruhrstädterinnen in der Tabelle weiter nach oben - der Champions-League-Einzug ist theoretisch noch möglich. Der FC darf sich trotz der Niederlage aufgrund der Nürnberger Niederlage über den Klassenerhalt freuen.

Gegen Köln dominierten die Essenerinnen von Beginn an. Nachdem Beke Sterner die erste gute SGS-Chance nach einer Flanke von Natasha Kowalski noch über das Tor gesetzt hatte (9. Minute), profitierte Lilli Purtscheller in der 10. Minute von einer zu zögerlichen FC-Abwehr. Verteidigerin Martyna Wiankowska ließ einen quer gelegten Ball von Kowalski etwas unnötig passieren, so dass Purtscheller am langen Pfosten frei zum Abschluss kam - 1:0.

Nach 30 Minuten zirkelte Kowalski eine Ecke maßgerecht auf Annalena Rieke, gegen deren Kopfball Kölns Torfrau Jasmin Pal chancenlos war. Es stand 2:0.

Köln zu harmlos

Die Kölnerinnen blieben bis zum Seitenwechsel offensiv harmlos, begannen den zweiten Durchgang jedoch bissiger. Dafür wurden sie so schnell belohnt wie Essen in Hälfte eins. Den wuchtigen Fernschuss von Wiankowska lenkte SGS-Schlussfrau Sophia Winkler zwar noch an die Latte, doch beim Nachschuss von Natalia Padilla-Bidas war sie chancenlos (54.).

Dabei blieb es. Theoretisch ist für die SGS Essen am letzten Spieltag sogar noch der Sprung auf Platz drei und damit das Erreichen der Champions-League-Qualifikation möglich. Dafür muss allerdings noch ein Sieg beim Pokalsieger VfL Wolfsburg her und Eintracht Frankfurt muss am Montag gegen Freiburg und am letzten Spieltag in Köln verlieren.

MSV-Frauen weiterhin sieglos

Die Frauen des als Absteiger bereits feststehenden MSV Duisburg unterlagen Bayer Leverkusen mit 1:3 (0:2) und bleiben damit weiterhin sieglos. Loreen Bender (20.), Nikola Karczewska (34.) und Synne Skinnes Hansen (76.) trafen für Leverkusen, Kara Bathmann für den MSV (71.). Bayer sicherte mit dem Sieg Platz sechs in der Tabelle ab.

Hoffenheimer Träume zerplatzt

Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben derweil die verbliebenen Hoffnungen der TSG 1899 Hoffenheim auf eine Champions-League-Teilnahme zerstört. Bereits am Freitagabend gewann das Team des scheidenden Trainers Saban Uzun das letzte Bundesliga-Heimspiel der Saison klar mit 3:0 (1:0).