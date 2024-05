Sieg in Leverkusen Bayerns Fußballerinnen sind Deutscher Meister Stand: 04.05.2024 14:36 Uhr

Sie haben es geschafft: Bayern Münchens Frauen sind Deutscher Fußball-meister.

Durch das 2:1 (2:0) bei Bayer Leverkusen ist das Team des norwegischen Trainers Alexander Straus in den letzten beiden Spielen nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Die Münchnerinnen, die damit ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigten, können damit weiter wie 2015 eine Saison ohne Niederlage schaffen.

Saisonübergreifend ist München in 37 Liga-Spielen seit dem 1:2 bei Dauer-Rivale VfL Wolfsburg am 23. Oktober 2022 ungeschlagen. Der VfL ist auch am Donnerstag beim Pokalfinale in Köln der Gegner. Die Wolfsburgerinnen haben den Pokal zuletzt neunmal in Serie gewonnen, München bisher nur einmal im Jahr 2012.

Stanway löst den Knoten

Der Tabellensechste aus Leverkusen hatte im Vorjahr durch ein 0:0 noch eine vorzeitige Meisterfeier des FC Bayern verhindert. Diesmal zeichnete sich unter den Augen von Bayern-Präsident Herbert Hainer und dem künftigen Bundestrainer Christian Wück schnell ab, dass sich das nicht wiederholen wird.

Bayern machte von Anfang an Druck. Jovana Damnjanovic setzte sich im Strafraum toll durch und fand in der Mitte Stanway, die nur noch zur verdienten Führung einschob (18.). Für die nächste gefährliche Szene sorgte die umtriebige Nationalspielerin Giulia Gwinn. Dallmann scheiterte nach ihrem Zuspiel zwar an Bayer-Keeperin Friederike Repohl (22.), erhöhte aber kurz darauf nach einer Ecke (27.).

Anschlusstreffer sorgt für Spannung

Bis zur Pause blieb es bei lautstarker Unterstützung der Bayern-Fans ein hoch konzentrierter Auftritt der Münchnerinnen - ein dritter Treffer lag in der Luft. Leverkusen bemühte sich zwar, kam gegen die Dominanz des FCB aber nicht an. Die Auswärtsfans sangen schon von der Meisterschaft.

In der zweiten Hälfte durchbrach die Sonne die graue Wolkendecke über dem Ulrich-Haberland-Stadion, den 2.817 Zuschauern bot sich ein ähnliches Bild wie zuvor. Der FCB spielte wieder drückend nach vorne. Gwinn verpasste kurz nach Wiederanpfiff von Schiedsrichterin Anna-Lena Heidenreich das 3:0 (49.). Der Ball lief gut in den Reihen der Münchnerinnen.

Doch dann kam Bayer noch einmal heran. Nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum sorgte die eingewechselte Karczewska für den Anschluss (62.). Bayern schaltete umgehend wieder um und versuchte mit viel Ballbesitz für Ruhe zu sorgen. Dann wurde gefeiert.

Wolfsburg gelingt Kantersieg

Zuvor hatten die Frauen des VfL Wolfsburg die Meisterfeier von Titelverteidiger Bayern München am Freitag vorerst verhindert. Das Team von Trainer Tommy Stroot gewann am Freitagabend (03.05.2024) 5:1 (4:0) gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Köln und verkürzte den Rückstand auf die Münchnerinnen zwischenzeitlich auf vier Punkte.

Im drittletzten Ligaspiel der Saison sorgte der VfL früh für klare Verhältnisse. Dominique Janssen (7. Minute) erzielte per Kopf die Führung. Top-Torjägerin Ewa Pajor (12., 23.) legte mit ihren Saisontreffern 14 und 15 kurz darauf nach, DFB-Kapitänin Alexandra Popp (36.) erhöhte noch vor der Pause auf 4:0. Anna Gerhardt (54.), Schwester von VfL-Profi Yannick Gerhardt, verkürzte kurz nach der Pause, Wolfsburgs Vivien Endemann (80.) stellte den Endstand her.

Durch den Sieg gegen den FC, der mit sechs Punkten Vorsprung auf den 1. FC Nürnberg auf dem ersten Abstiegsrang den Klassenerhalt noch nicht sicher hat, bewahrten sich die Gastgeberinnen zumindest die kleine Chance auf einen Double-Gewinn.

Pokalfinale am 9. Mai

Nun haben die Wolfsburgerinnen die Titelverteidigung im DFB-Pokal im Endspiel in der eigenen Hand. Bereits am Donnerstag (09.05.2024, 16.00 Uhr/ZDF) geht es im direkten Duell der beiden Bundesliga-Top-Teams gegen die Bayern in Köln um die zweite nationale Trophäe.