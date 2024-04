Glatter Sieg in Freiburg Wolfsburg zurück in der Erfolgsspur Stand: 13.04.2024 14:07 Uhr

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in der Bundesliga zurück in die Erfolgsspur gefunden.

Der Tabellenzweite gewann am Samstag (13.04.2024) beim SC Freiburg 4:1 (3:0) und hat im Rennen um die Plätze für die Champions-League-Qualifikation vorerst acht Punkte Vorsprung auf die TSG Hoffenheim.

Der Rückstand des DFB-Pokalsiegers auf Spitzenreiter Bayern München beträgt nach dem verlorenen Gipfeltreffen (0:4) vorerst vier Zähler. Der Titelverteidiger tritt am Sonntag beim sieglosen Schlusslicht MSV Duisburg an. Nationalspielerin Lena Oberdorf (24. Minute) und ein Doppelpack von Ewa Pajor (27./31.) sorgten im Breisgau schon vor der Pause für klare Verhältnisse.

Die Österreicherin Eileen Campbell (59.) erzielte den Anschlusstreffer für die Gastgeberinnen, ehe die Ex-Freiburgerin Riola Xhemaili (62.) den alten Abstand wieder herstellte. Mit nun zwölf Saisontoren baute Pajor ihre Führung als beste Torjägerin der Liga vor Lea Schüller (FC Bayern/9) aus.

Remis zwischen Werder und Leipzig

Zum Auftakt des 18. Spieltages hatten sich Werder Bremen und RB Leipzig am Freitag mit 1:1 getrennt. In einer ereigsnisarmen Partie hatte Barbara Brecht RB in Fühung gebracht (18.), Sophie Weidauer glich nach dem Seitenwechsel aus (56.). Während die Bremerinnen weiter im sicheren Mittelfeld liegen, könnte Leipzig noch in den Abstiegskampf hineingezogen werden.