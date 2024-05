Nationalspieler hört auf Toni Kroos beendet Fußball-Karriere nach der EM Stand: 21.05.2024 13:19 Uhr

Nationalspieler Toni Kroos beendet nach der Fußball-EM in diesem Sommer seine erfolgreiche Karriere. Der 34-Jährige von Real Madrid gab seine Entscheidung am Dienstag (21.05.2024) in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" sowie den sozialen Netzwerken bekannt.

"Ich bin glücklich und stolz, dass ich in meinem Kopf den richtigen Zeitpunkt für meine Entscheidung gefunden habe und selbst entscheiden konnte", schrieb der Weltmeister von 2014 auf Instagram.

Bei der EM wird Kroos in der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann seine letzten Länderspiele absolvieren. Bislang kommt der Mittelfeldstratege auf 108 Einsätze im DFB-Trikot.

"Schluss bei Real, Schluss mit Fußball"

Nach der EM 2021 hatte Kroos seine Nationalmannschaftskarriere eigentlich beendet, war von Nagelsmann aber vor der Heim-EM zu den Länderspielen im vergangenen März zurückgeholt worden. Kroos ist für das Turnier vom 14. Juni bis 14. Juli einer der zentralen Spieler in Nagelsmanns Überlegungen.

"Ich habe sehr, sehr lange darüber nachgedacht und bin in den letzten Tagen zu einer Überzeugung gekommen, und die lautet, dass diese Saison, diese wunderbare Saison, die zehnte mit Real auch gleichzeitig meine letzte Saison mit Real ist", sagte Kroos, der mit den Königlichen am 1. Juni in London im Finale der Champions League auf Borussia Dortmund trifft. Bislang hat Kroos den Henkelpott fünfmal gewonnen, einmal mit dem FC Bayern, viermal mit Real.

Wer ihm in den vergangenen Jahren aufmerksam zugehört habe, der habe gehört, dass es für ihn nur bei Real Madrid infrage käme, seine Karriere zu beenden. "Und wer jetzt eins plus eins zusammenzählen kann, der weiß, dass meine letzte Saison bei Real auch gleichbedeutend damit ist, dass in diesem Sommer Schluss ist. Schluss bei Real, Schluss mit Fußball" , sagte Kroos.

Erste Andeutungen Anfang des Monats

Erste Andeutungen hatte der Weltmeister von 2014 bereits Anfangs des Monats gemacht. Nach dem Halbfinalhinspiel der Madrilenen beim FC Bayern (2:2) hatte Kroos die Möglichkeit erwähnt, dass er seine aktive Spielerkarriere womöglich beendet. "Natürlich mache ich mir Gedanken, das ist ja keine Frage." Eine finale Entscheidung hatte er damals nicht getroffen.

Sein Entschluss hat nicht nur Folgen für Real Madrid und Trainer Carlo Ancelotti, weil insbesondere Kroos und Luka Modric das Mittelfeld mit ihrem Wirken über ein Jahrzehnt geprägt haben. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann weiß jetzt, dass er nach dem Heimturnier mit Blick auf die WM 2026 umplanen muss. Den zentralen Ballmagneten, der mit Robert Andrich eigens einen befreundeten Bodyguard an seiner Seite hat, gibt Kroos nur für die EM im eigenen Land.