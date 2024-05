Termine, Modus, TV-Übertragung Vier Teams müssen nachsitzen - alles Wichtige zur Relegation Stand: 20.05.2024 10:35 Uhr

Die letzten Entscheidungen über die zukünftige Ligazugehörigkeit fallen in der Relegation. Der 16. der Bundesliga trifft auf den Dritten der Zweiten Bundesliga, der 16. der Zweiten Bundesliga auf den Dritten der Dritten Liga.

Welche Teams haben sich für die Relegationsspiele qualifiziert?

Aus der Bundesliga muss der VfL Bochum in die beiden Spiele gegen den Zweitligadritten Fortuna Düsseldorf. Die erste Partie findet am Donnerstag, 23. Mai, im Bochumer Ruhrstadion statt. Das Rückspiel im Düsseldorfer EM-Stadion ist für den 27. Mai angesetzt.



Die Relegation für die 2. Liga bestreiten SV Wehen Wiesbaden und Jahn Regensburg. Zweitligist Wiesbaden hat am Freitag, 24. Mai, zunächst Heimrecht und muss am 28. Mai in Regensburg antreten. Anstoß bei allen Spielen ist 20.30 Uhr.

Relegation zur Bundesliga Heim Gast Datum VfL Bochum Fortuna Düsseldorf Do., 23.05., 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf VfL Bochum Mo., 27.05., 20.30 Uhr

Relegation zur 2. Bundesliga Heim Gast Datum SV Wehen Wiesbaden SSV Jahn Jegensburg Fr., 24.05., 20.30 Uhr SSV Jahn Jegensburg SV Wehen Wiesbaden Di., 28.05., 20.30 Uhr

Welche Sender übertragen die Spiele live?

Alle Spiele werden im Free-TV bei Sat.1 zu sehen sein. Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt die vier Partien live. Die Sportschau bietet zu allen Spielen jeweils einen Live-Ticker an.

Welcher Modus wird gespielt?

Der Sieger wird mit Hin- und Rückspiel ermittelt. Auswärtstore zählen - wie im Europapokal - bei Torgleichstand nicht mehr doppelt. Ein drittes Entscheidungsspiel - wie früher - gibt es auch nicht. Bei Punkt- und Torgleichheit geht es im Rückspiel in die Verlängerung und danach ins Elfmeterschießen.

Erst- oder Zweitligist - wer hat sich häufiger durchgesetzt?

In bislang 25 Entscheidungs-Duellen zwischen Erst- und Zweitligist - zehn davon fanden von 1982 bis 1991 statt - konnten sich die Zweitligisten nur sechsmal durchsetzen. In den vergangen zwölf Jahren gelang das sogar nur zweimal: 2019 Union Berlin (gegen den VfB Stuttgart) und 2012 Fortuna Düsseldorf (gegen Hertha BSC).



Ganz anders der Trend bei den Spielen zwischen Zweit- und Drittligisten: In bislang 15 Duellen konnten sich elfmal die klassentieferen Teams aus der dritten Liga durchsetzen.