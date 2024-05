Relegations-Hinspiel Hoher Sieg in Bochum - Düsseldorf kurz vor der Bundesliga Stand: 24.05.2024 00:13 Uhr

Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat mit einer überragenden Leistung im Relegations-Hinspiel beim VfL Bochum den Grundstein zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gelegt.

Die Fortuna besiegte den VfL am Donnerstag (23.05.2024) im Ruhrstadion hochverdient mit 3:0 (1:0) und hat damit allerbeste Chancen, am kommenden Montag (20.30 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de) die Rückkehr in die Erstklassigkeit klarzumachen. Der überragende Spieler an diesem Abend war der Grieche Christos Tzolis, der in der 13. Minute das Eigentor von Philipp Hofmann einleitete und anschließend auch das 2:0 durch Felix Klaus (64.) und das 3:0 durch Yannick Engelhardt (72.) vorbereitete.

Auf der Tribüne litt der Ex-Bochumer und Edel-Fan Leon Goretzka im Trikot des VfL mit - als Glückbringer erwies sich der für die EM ausgebootete Bayern-Star allerdings nicht.

Düsseldorfs Thioune: "Mannschaft war brutal gut"

Fortuna-Mittelfeldspieler Marcel Sobottka sagte anschließend in "Sat1": "Wir haben erst Halbzeit, wenn wir drei Tore in Bochum schießen können, können die das bei uns auch. Wir dürfen zwar heute mal den Abend genießen, aber dann müssen wir top regenerieren und im Rückspiel mit genau derselben Intensität auftreten."

Fortuna-Trainer Daniel Thioune lobte einen "hervorragenden" Tzolis, und sagte: "Das war brutal gut, was meine Mannschaft heute gemacht hat. Das Tor zum 2:0 kann man nicht besser spielen." Er warnte aber auch: "Die Reise ist noch nicht zu Ende. Bochum hat Bayern München geschlagen und ist die letzte deutsche Mannschaft, die Bayer Leverkusen geschlagen hat - von daher brauchen wir genau dieselbe Haltung jetzt auch am Montag."

Bochums Verteidiger Keven Schlotterbeck gab zu: "Es ist schwer nach so einem 0:3, aber wir werden uns am Montag den Arsch aufreißen - so wollen wir nicht absteigen. Wir haben in der ersten Halbzeit eigentlich viel richtig gemacht, aber nach dem 0:2 ging dann nicht mehr viel."

Schlitzohr Tzolis mit der Zauber-Ecke

Die ersten zehn Minuten der Partie hatte Bochum noch recht eindeutig dominiert, Düsseldorf musste sich erstmal sortieren und lauerte nur auf Konter. Doch dann ging der Zweitligist durch einen Geniestreich in Führung. Tzolis zirkelte in der 13. Minute einen Eckball von links direkt an den linken Innenpfosten, von wo der Ball an den Unterschenkel von Hofmann prallte.

Jubel beim 1:0 von Fortuna Düsseldorf nach der Ecke von Christos Tzolis

Der VfL-Mittelstürmer wollte mit einer abwinkenden Geste bereits signalisieren, dass keine Gefahr mehr bestand, doch da lag er voll daneben: Die Kugel trudelte in Richtung Bochumer Tor, wo Ersatzkeeper Andreas Luthe ebenso unglücklich wie unnötig schon weit hinter der Linie lag - entsprechend konnte der Vertreter des suspendierten Manuel Riemann den Kullerball auch nicht mehr vor derselben stoppen.

Bochums Bernardo scheitert am Pfosten

Die Bochumer antworteten mit wütenden Angriffen und drängten auf die sofortige Antwort. Die wäre zwei Minuten nach dem 0:1 auch beinahe schon gelungen, doch Bernardo scheiterte mit seinem Klasse-Kopfball am Pfosten - Florian Kastenmeier im Fortuna-Tor wäre chancenlos gewesen.

Die Bochumer blieben klar spielbestimmend, doch Maximilian Wittek stand bei seinem vermeintlichen Ausgleichstreffer im Abseits (16.), Kevin Stöger traf fünf Minuten später mit einem Freistoß-Schlenzer nur das Außennetz.

Fortuna wird wieder stabiler und hat Chancen

Nach einer knappen halben Stunde ließ der Bochumer Druck dann etwas nach, Fortuna stand wieder stabiler und hatte sogar zwei Chancen, die Führung noch auszubauen. Tzolis scheiterte nach einem Blitzkonter aber am guten Block von Felix Passlack, kurz vor dem Wechsel hatte Vincent Vermeij noch einen Volleyabschluss aus spitzem Winkel, den Ivan Ordets aber zur Ecke klärte.

Im zweiten Durchgang versuchte Bochum zunächst wieder Druck aufzubauen, doch Fortuna blieb extrem gefährlich: In der 50. Minute fischte Luthe mit einer Klasse-Parade den Distanzschuss von Felix Klaus aus dem rechten Winkel, und auch bei der anschließenden Ecke von Tzolis, die der Grieche wieder direkt auf die Kiste zirkelte, musste der VfL-Goalie hellwach sein.

Fortuna-Konter aus dem Lehrbuch

Und Tzolis, der von Norwich City mit Kaufoption an die Fortuna ausgeliehen ist, war mit seinen Geniestreichen für diesen Abend noch nicht am Ende. Nach einer Balleroberung im eigenen Strafraum fuhr die Fortuna in der 64. Minute den nächsten Konter und spielten den wie aus dem Lehrbuch zu Ende: Tzolis ging links steil und passte dann perfekt in die Nahtstelle der Bochumer Abwehr zum rechts mitstürmenden Klaus - der Luthe aus kurzer Distanz keine Chance ließ.

Danach kam vom VfL gar nichts mehr, Düsseldorf arbeitete mit Hochdruck daran, die Sache schon im Hinspiel weitgehend klarzumachen. Das gelang - und wieder war Tzolis der Wegbereiter: Einen Freistoß zirkelte er knapp 20 Minuten vor dem Ende um die Mauer, Luthe klatschte nach vorne ab, wo Engelhardt die Kugel nur noch ins leere Tor schieben musste.

Doppel-Alu verhindert das vierte Gegentor

Und es hätte sogar noch schlimmer für den VfL kommen können. In der Defensive waren längst alle Dämme gebrochen, als Klaus in der 82. Minute aus spitzem Winkel an Luthe scheiterte: Der Keeper lenkte den abgefälschten Schuss noch so ab, dass er Latte und Pfosten touchierte und dann zurück ins Feld sprang. Luthe musste kurz danach auch noch gegen Tzolis retten, der seine Leistung unbedingt mit einem eigenen Treffer belohnen wollte - das war aber wirklich das einzige, was ihm an diesem Abend nicht gelang.

Dass für die Bochumer trotz allen Bemühens irgendwie nichts gehen sollte, war spätestens in der 89. Minute klar: Da klatschte ein Kunstschuss von Bernardo am verdutzten Kastenmeier vorbei wieder nur ans Aluminium.