Fortunas Platzsturm-Angst Nur nicht zu früh freuen - Düsseldorf muss im Rückspiel bestehen Stand: 24.05.2024 13:52 Uhr

Fortuna Düsseldorf hat das Hinspiel der Relegation beim VfL Bochum klar gewonnen. Trainer und Spieler warnen davor, schon gedanklich beim Platzsturm zu sein.

Das Reglement der UEFA sieht vor, dass die zehn deutschen Stadien für die Europameisterschaft mit einigen Tagen Vorlauf an den Kontinentalverband übergeben werden müssen. Dann werden Sponsorenbanden getauscht, die Medientribünen vergrößert, aus Stehplätzen Sitzplätze. Es gibt einiges zu tun, zumal die UEFA verlangt, dass die Stadien werbefrei in ihre Verwaltung übergehen.

In Düsseldorf wird daher im Akkord gearbeitet werden müssen, denn am Montag (27.05.2024, 20.30 Uhr in der Radio-Reportage und im Live-Ticker bei der Sportschau) spielt die Fortuna noch das Rückspiel der Relegation in ihrer Arena, die am Folgetag an die UEFA übergeben werden soll.

In Düsseldorf muss der Rasen ausgetauscht werden

Zu den Arbeiten, die dann bis zum ersten EM-Spiel auf Düsseldorfer Rasen am 17. Juni zwischen Östereich und Frankreich noch anstehen, gehört der Austausch eben jenes Rasens. Als feststand, dass die Fortuna in der Relegation antreten wird, stand auch für die Betreiber der Arena fest, dass ein neuer Rasen verlegt werden muss. Ein Platzsturm gehört zur Relegation wie die Diskussionen über Sinn und Unsinn dieser Saisonverlängerung.

Seit Donnerstagabend (23.05.2024) dürften einige Fans der Fortuna schon gedanklich über den Zaun klettern. Die Düsseldorfer gewannen das Hinspiel beim VfL Bochum mit 3:0. "Wahnsinn in Bochum!" , titelte die Fortuna den Spielbericht auf ihrer Homepage, um dann pflichtgemäß auch all die mahnenden Stimmen zu veröffentlichen, die vor einem vorzeitigen Platzsturm warnen.

"Es gibt noch ein Rückspiel und dort müssen wir 90 Minuten lang alles dafür tun, um maximal erfolgreich zu sein" , sagte etwa Trainer Daniel Thioune. Yannik Engelhardt, der im Ruhrstadion den letzten Treffer erzielte, meinte: "Wenn du hier 3:0 gewinnst, kannst du stolz darauf sein. Aber trotzdem: Wir müssen auf dem Boden bleiben."

Thioune unterfüttert Mahnung mit Fakten

Der Trainer lieferte dann noch einige Fakten nach, um seine Mahnung zu unterfüttern. Der VfL habe vor einigen Wochen zur Pause mit 3:0 beim 1. FC Union Berlin geführt, das Heimspiel gegen den FC Bayern gewonnen und sei die letzte deutsche Mannschaft, die Bayer Leverkusen bezwungen habe.

Faktisch ist das alles richtig, aber nach den Eindrücken aus Bochum fällt es schwer dran zu glauben, dass die vier EM-Spiele in Düsseldorf im Stadion eines Zweitligisten ausgetragen werden.

In der Geschichte der Relegation zur Bundesliga hat es noch nie eine Mannschaft gegeben, die einen Drei-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachte. Es gab auch erst eine, die es bei einer Hypothek von zwei Toren schaffte.

Borussia Dortmund brauchte dazu allerdings ein Entscheidungsspiel, das es 1986 noch gab. Dem 0:2 bei Fortuna Köln folgte ein 3:1 in letzter Minute in Dortmund. Das Entscheidungsspiel gewann der BVB mit 8:0 auf Düsseldorfer Rasen - ohne Platzsturm, den hatte es schon im Rückspiel gegeben.